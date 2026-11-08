El Papa en Buenos Aires: dónde será la misa, a qué hora llega y cómo participar

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00:00: apertura de los accesos al público.
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10:00: saludo de León XIV desde el papamóvil. El recorrido será desde el túnel de la avenida del Libertador, a la altura de Olleros, hasta el Monumento a los Españoles.
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11:30: inicio de la Santa Misa en el escenario ubicado en la avenida del Libertador y Sarmiento.
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13:00: finalización de la celebración y comienzo de la desconcentración.
El mapa dela visita del Papa. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
Dónde estará ubicado el público y qué servicios habrá
La celebración tendrá como escenario principal el Monumento a los Españoles, en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento.
El público podrá ubicarse a lo largo de un corredor de 2,3 kilómetros sobre la avenida del Libertador, que se extenderá hasta Olleros. Para facilitar el seguimiento de la ceremonia, se instalarán 33 pantallas y un sistema de sonido que permitirá escuchar la celebración desde distintos puntos del recorrido y sus alrededores.
También se dispondrán 30 carpas eucarísticas de la Iglesia para la distribución de la comunión y 70 puestos con servicios de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.
Cuáles son los accesos para ingresar y salir del predio
El Gobierno porteño estableció distintos puntos de ingreso y egreso para ordenar la circulación de los fieles.
Puntos de ingreso:
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Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.
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Ortega y Gasset y Luis María Campos.
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Olleros y Luis María Campos.
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Teodoro García y Luis María Campos.
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Virrey Vértiz y José Hernández.
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Olleros y Valentín Alsina.
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Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.
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Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.
Un dato importante: el acceso ubicado en Virrey Vértiz y José Hernández cerrará dos horas antes de la llegada del Santo Padre.
Puntos de egreso:
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Gorostiaga hacia la avenida Luis María Campos.
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Maure hacia la avenida Luis María Campos.
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Avenida Dorrego hacia la avenida Luis María Campos.
Qué se puede llevar y qué objetos están prohibidos
Para evitar inconvenientes en los controles de seguridad, las autoridades también difundieron una lista de elementos permitidos y prohibidos durante la celebración.
Elementos permitidos:
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Termos y equipos de mate.
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Gorras, protector solar, repelente y abrigo.
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Capas de lluvia y paraguas plegables.
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Bolsas para residuos.
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Baterías portátiles.
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Papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos.
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Alimentos con utensilios descartables.
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Botellas y recipientes de plástico.
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Bastones y muletas.
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Binoculares pequeños.
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Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.
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Banderas argentinas o del Vaticano con astas flexibles.
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Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.
Elementos prohibidos:
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Velas y mascotas.
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Bebidas alcohólicas.
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Elementos punzocortantes y armas.
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Envases de vidrio.
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Drones, pirotecnia, láseres y punteros láser.
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Walkie-talkies.
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Valijas, bolsos grandes y mochilas de más de 15 litros.
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Astas rígidas.
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Paraguas no plegables.
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Bicicletas, monopatines y rollers.
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Cascos de moto y bicicleta.
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Megáfonos y bocinas de aire.
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Computadoras.
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Objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.
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Carpas y sombrillas.
Qué pasará con los colectivos, el subte y el Premetro
El operativo por la visita de León XIV también incluirá modificaciones y refuerzos en el transporte público para facilitar el traslado de los fieles.
En el caso de los colectivos, se reforzarán 116 líneas: 103 nacionales y 13 de la Ciudad. Las líneas nacionales que circulan por el distrito porteño intensificarán sus servicios desde las 18 de este domingo.
En cuanto al subte y el Premetro, durante el operativo del domingo y el lunes permanecerán abiertas seis estaciones de combinación para facilitar los trasbordos: Plaza Miserere (línea A), Pueyrredón (línea B), Jujuy (línea E), Humberto 1°, Once y Corrientes (línea H).