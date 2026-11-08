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El Papa en Buenos Aires: dónde será la misa, a qué hora llega y cómo participar

El Sumo Pontífice encabezará una misa multitudinaria este lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles. Horarios, puntos de ingreso y egreso, elementos permitidos y cambios en el transporte público para quienes quieran participar.

El Papa en Buenos Aires: dónde será la misa, a qué hora llega y cómo participar

El papa León XIV encabezará este lunes 9 de noviembre una de las principales actividades de su visita a la Argentina: una Santa Misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Ante la expectativa por la convocatoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió una serie de recomendaciones para quienes quieran participar de la celebración y seguir el recorrido del Sumo Pontífice.

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La actividad contará con un amplio corredor sobre la avenida del Libertador, desde el túnel ubicado a la altura de Olleros hasta el Monumento a los Españoles. Además, habrá pantallas, puestos de asistencia, espacios de hidratación y controles de seguridad para organizar el ingreso y la desconcentración del público.

A qué hora será la misa de León XIV en Palermo

Según el cronograma difundido por el Gobierno porteño, los accesos al público se habilitarán a partir de las 00 del lunes. Las autoridades recomiendan llegar con anticipación para evitar demoras.

Estos son los horarios previstos para la actividad:

  • 00:00: apertura de los accesos al público.

  • 10:00: saludo de León XIV desde el papamóvil. El recorrido será desde el túnel de la avenida del Libertador, a la altura de Olleros, hasta el Monumento a los Españoles.

  • 11:30: inicio de la Santa Misa en el escenario ubicado en la avenida del Libertador y Sarmiento.

  • 13:00: finalización de la celebración y comienzo de la desconcentración.

El mapa dela visita del Papa. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El mapa dela visita del Papa. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Dónde estará ubicado el público y qué servicios habrá

La celebración tendrá como escenario principal el Monumento a los Españoles, en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento.

El público podrá ubicarse a lo largo de un corredor de 2,3 kilómetros sobre la avenida del Libertador, que se extenderá hasta Olleros. Para facilitar el seguimiento de la ceremonia, se instalarán 33 pantallas y un sistema de sonido que permitirá escuchar la celebración desde distintos puntos del recorrido y sus alrededores.

También se dispondrán 30 carpas eucarísticas de la Iglesia para la distribución de la comunión y 70 puestos con servicios de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

Cuáles son los accesos para ingresar y salir del predio

El Gobierno porteño estableció distintos puntos de ingreso y egreso para ordenar la circulación de los fieles.

Puntos de ingreso:

  • Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.

  • Ortega y Gasset y Luis María Campos.

  • Olleros y Luis María Campos.

  • Teodoro García y Luis María Campos.

  • Virrey Vértiz y José Hernández.

  • Olleros y Valentín Alsina.

  • Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

  • Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.

Un dato importante: el acceso ubicado en Virrey Vértiz y José Hernández cerrará dos horas antes de la llegada del Santo Padre.

Puntos de egreso:

  • Gorostiaga hacia la avenida Luis María Campos.

  • Maure hacia la avenida Luis María Campos.

  • Avenida Dorrego hacia la avenida Luis María Campos.

Qué se puede llevar y qué objetos están prohibidos

Para evitar inconvenientes en los controles de seguridad, las autoridades también difundieron una lista de elementos permitidos y prohibidos durante la celebración.

Elementos permitidos:

  • Termos y equipos de mate.

  • Gorras, protector solar, repelente y abrigo.

  • Capas de lluvia y paraguas plegables.

  • Bolsas para residuos.

  • Baterías portátiles.

  • Papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos.

  • Alimentos con utensilios descartables.

  • Botellas y recipientes de plástico.

  • Bastones y muletas.

  • Binoculares pequeños.

  • Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.

  • Banderas argentinas o del Vaticano con astas flexibles.

  • Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

Elementos prohibidos:

  • Velas y mascotas.

  • Bebidas alcohólicas.

  • Elementos punzocortantes y armas.

  • Envases de vidrio.

  • Drones, pirotecnia, láseres y punteros láser.

  • Walkie-talkies.

  • Valijas, bolsos grandes y mochilas de más de 15 litros.

  • Astas rígidas.

  • Paraguas no plegables.

  • Bicicletas, monopatines y rollers.

  • Cascos de moto y bicicleta.

  • Megáfonos y bocinas de aire.

  • Computadoras.

  • Objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

  • Carpas y sombrillas.

Qué pasará con los colectivos, el subte y el Premetro

El operativo por la visita de León XIV también incluirá modificaciones y refuerzos en el transporte público para facilitar el traslado de los fieles.

En el caso de los colectivos, se reforzarán 116 líneas: 103 nacionales y 13 de la Ciudad. Las líneas nacionales que circulan por el distrito porteño intensificarán sus servicios desde las 18 de este domingo.

En cuanto al subte y el Premetro, durante el operativo del domingo y el lunes permanecerán abiertas seis estaciones de combinación para facilitar los trasbordos: Plaza Miserere (línea A), Pueyrredón (línea B), Jujuy (línea E), Humberto 1°, Once y Corrientes (línea H).

En pocas palabras

  • El Papa León XIV oficiará una misa multitudinaria el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, Palermo.
  • Se implementarán corredores de acceso y egreso, pantallas, puestos de hidratación y controles de seguridad.
  • Se detallaron elementos permitidos y prohibidos para los asistentes, como velas, mascotas, bebidas alcohólicas y envases de vidrio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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