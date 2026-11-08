El Papa en Buenos Aires: dónde será la misa, a qué hora llega y cómo participar

00:00: apertura de los accesos al público.

10:00: saludo de León XIV desde el papamóvil. El recorrido será desde el túnel de la avenida del Libertador, a la altura de Olleros, hasta el Monumento a los Españoles.

11:30: inicio de la Santa Misa en el escenario ubicado en la avenida del Libertador y Sarmiento.

13:00: finalización de la celebración y comienzo de la desconcentración.

El mapa dela visita del Papa. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Dónde estará ubicado el público y qué servicios habrá

La celebración tendrá como escenario principal el Monumento a los Españoles, en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento.

El público podrá ubicarse a lo largo de un corredor de 2,3 kilómetros sobre la avenida del Libertador, que se extenderá hasta Olleros. Para facilitar el seguimiento de la ceremonia, se instalarán 33 pantallas y un sistema de sonido que permitirá escuchar la celebración desde distintos puntos del recorrido y sus alrededores.

También se dispondrán 30 carpas eucarísticas de la Iglesia para la distribución de la comunión y 70 puestos con servicios de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

Cuáles son los accesos para ingresar y salir del predio

El Gobierno porteño estableció distintos puntos de ingreso y egreso para ordenar la circulación de los fieles.

Puntos de ingreso:

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.

Ortega y Gasset y Luis María Campos.

Olleros y Luis María Campos.

Teodoro García y Luis María Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.

Un dato importante: el acceso ubicado en Virrey Vértiz y José Hernández cerrará dos horas antes de la llegada del Santo Padre.

Puntos de egreso:

Gorostiaga hacia la avenida Luis María Campos.

Maure hacia la avenida Luis María Campos.

Avenida Dorrego hacia la avenida Luis María Campos.

Qué se puede llevar y qué objetos están prohibidos

Para evitar inconvenientes en los controles de seguridad, las autoridades también difundieron una lista de elementos permitidos y prohibidos durante la celebración.

Elementos permitidos:

Termos y equipos de mate.

Gorras, protector solar, repelente y abrigo.

Capas de lluvia y paraguas plegables.

Bolsas para residuos.

Baterías portátiles.

Papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos.

Alimentos con utensilios descartables.

Botellas y recipientes de plástico.

Bastones y muletas.

Binoculares pequeños.

Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.

Banderas argentinas o del Vaticano con astas flexibles.

Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

Elementos prohibidos:

Velas y mascotas.

Bebidas alcohólicas.

Elementos punzocortantes y armas.

Envases de vidrio.

Drones, pirotecnia, láseres y punteros láser.

Walkie-talkies.

Valijas, bolsos grandes y mochilas de más de 15 litros.

Astas rígidas.

Paraguas no plegables.

Bicicletas, monopatines y rollers.

Cascos de moto y bicicleta.

Megáfonos y bocinas de aire.

Computadoras.

Objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Carpas y sombrillas.

Qué pasará con los colectivos, el subte y el Premetro

El operativo por la visita de León XIV también incluirá modificaciones y refuerzos en el transporte público para facilitar el traslado de los fieles.

En el caso de los colectivos, se reforzarán 116 líneas: 103 nacionales y 13 de la Ciudad. Las líneas nacionales que circulan por el distrito porteño intensificarán sus servicios desde las 18 de este domingo.

En cuanto al subte y el Premetro, durante el operativo del domingo y el lunes permanecerán abiertas seis estaciones de combinación para facilitar los trasbordos: Plaza Miserere (línea A), Pueyrredón (línea B), Jujuy (línea E), Humberto 1°, Once y Corrientes (línea H).