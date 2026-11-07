Caso Nancy Godoy: los nuevos y estremecedores hallazgos que pueden esclarecer el crimen

FEMICIDIO DE NANCY GODOY: LA AUTOPSIA Y EL CELULAR, LAS CLAVES

El hallazgo adquiere especial relevancia porque la autopsia había determinado que la docente sufrió la amputación de esa extremidad. Todos los elementos fueron preservados para realizar estudios genéticos y establecer si efectivamente pertenecen a Godoy.

La investigación está encabezada por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, quienes buscan determinar si ese sector fue el escenario donde se produjo el ataque o si el cuerpo fue trasladado posteriormente. Los resultados de las pericias podrían aportar información sobre la mecánica del crimen y permitir contrastar las declaraciones de los sospechosos.

La selfie del 10 de octubre que podría cambiar la investigación

Otro de los hallazgos que concentra la atención de la Justicia surgió del análisis del teléfono celular de Nancy Godoy porque, durante el peritaje técnico, los especialistas recuperaron una selfie con fecha del 10 de octubre, pese a que la docente había sido vista por última vez el día 7 de ese mes. La imagen representa una pieza importante para establecer una cronología más precisa de los acontecimientos.

Los investigadores deberán determinar cuándo fue tomada efectivamente la fotografía, si la fecha registrada corresponde al momento de su captura y en qué circunstancias se generó el archivo. El dato podría ayudar a establecer si Nancy seguía con vida después del 7 de octubre, aunque por el momento no permite sacar una conclusión definitiva.

Además, la evidencia será utilizada para contrastar los testimonios incorporados al expediente y detectar posibles contradicciones entre las versiones de los acusados. El celular fue encontrado dentro de un bolso localizado a pocos metros del cuerpo de la víctima.

Los resultados de la autopsia confirmaron que la maestra rural sufrió una muerte extremadamente violenta. El cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes y cortantes en el rostro, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas. Según los especialistas, algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando la víctima todavía estaba con vida.

Los investigadores localizaron lo que sería la escena principal del asesinato de la maestra. (Foto: archivo)

El examen también identificó lesiones compatibles con maniobras defensivas, especialmente en uno de los antebrazos, lo que sugiere que Godoy habría intentado protegerse durante la agresión. Entre las mutilaciones detectadas se encontraba la amputación de la mano izquierda.

Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de Nancy Godoy

La causa tiene actualmente cinco personas detenidas con prisión preventiva, aunque no todas enfrentan la misma acusación.

Cuatro de los sospechosos están imputados por el homicidio de la docente:

Ireneo Zarza: capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Godoy. Está acusado de femicidio.

capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Godoy. Está acusado de femicidio. Nahuel Rojas: pareja de Rosa Leguizamón. También está imputado por femicidio.

pareja de Rosa Leguizamón. También está imputado por femicidio. Felipe Dionisio Sandoval: otro capataz vinculado al establecimiento rural, acusado de femicidio.

otro capataz vinculado al establecimiento rural, acusado de femicidio. Rosa Leguizamón: señalada como una de las últimas personas que vio a la docente. Está imputada por homicidio simple.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio en el marco de la investigación. Todos permanecen bajo prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

Encontraron ropa quemada cerca de la escuela donde trabajaba Nancy Godoy

Los investigadores también pusieron el foco en una tapera vinculada a Ireneo Zarza, uno de los principales acusados. En ese lugar, ubicado a unos 150 metros de la Escuela Rural N° 626, fueron encontradas prendas de vestir quemadas que podrían aportar nuevas pistas sobre el crimen.

La ropa fue secuestrada y será sometida a análisis genéticos para determinar si pertenecía a la docente o si conserva rastros biológicos relacionados con el asesinato. Los investigadores todavía deben establecer si las prendas fueron quemadas de manera total o parcial y si esa circunstancia afectó la posibilidad de recuperar material genético.

Nancy Godoy trabajaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, en Esquina, Corrientes. La docente fue vista por última vez el 7 de octubre y tenía previsto regresar de la zona rural donde cumplía sus tareas dos días después. Sin embargo, nunca volvió.

El 15 de octubre, ocho días después de su última aparición conocida, sus hijos denunciaron la desaparición. A partir de entonces comenzó una búsqueda que incluyó rastrillajes en campos, bañados y sectores de vegetación densa. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, efectivos policiales encontraron el cuerpo semisumergido en un viejo potrero, en una zona que todavía no había sido inspeccionada.