Visita del papa León XIV: cómo estará el clima en Buenos Aires durante su estadía en Argentina

Así estará el tiempo en Buenos Aires:

Domingo 8: mínima de 9° y máxima de 22°. Cielo mayormente despejado y viento de hasta 22 km/h.

Lunes 9: mínima de 13° y máxima de 25°. Se espera cielo despejado y poco viento.

Martes 10: mínima de 15° y máxima de 26°. Habrá mayor presencia de nubes y ráfagas de hasta 22 km/h.

Miércoles 11: mínima de 17° y máxima de 28°. Será el día más cálido, con cielo mayormente nublado y viento de hasta 22 km/h.

De acuerdo con estas previsiones, quienes tengan pensado participar de las actividades papales podrán encontrarse con temperaturas agradables, aunque será conveniente tener en cuenta el aumento del calor hacia el final de la visita.

Misas y actividades al aire libre: qué clima se espera

El lunes 9 será una jornada importante dentro del cronograma papal. León XIV celebrará una misa a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo, en un contexto meteorológico favorable: se esperan 25 grados de máxima y cielo despejado.

La despedida también tendrá lugar al aire libre. El miércoles 11, a las 10, el Pontífice encabezará una misa en las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Para ese día se pronostica una máxima de 28 grados, aunque con mayor nubosidad.

La agenda continuará con su partida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 13:30, rumbo a Lima, Perú.

Córdoba, la excepción: pronostican chaparrones durante la visita papal

Mientras Buenos Aires tendrá varios días sin precipitaciones, Córdoba podría presentar condiciones más inestables el martes 10, cuando León XIV visite la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa chaparrones durante buena parte de la jornada, con una probabilidad de lluvias del 40%. La temperatura se ubicará entre los 14 y los 26 grados y podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 31 km/h.

En esa ciudad, el Papa tiene previsto celebrar una misa a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Después, se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Para ese encuentro se espera una temperatura de alrededor de 16 grados y cielo mayormente nublado.