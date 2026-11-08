La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina ya comenzó y, además de la expectativa por su agenda oficial, hay otro dato que interesa a quienes planean acercarse a verlo: el tiempo que acompañará cada una de sus actividades.
El Sumo Pontífice llegará este domingo a las 16:30 a Aeroparque y permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre.
Visita del papa León XIV: cómo estará el clima en Buenos Aires durante su estadía en Argentina
La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina ya comenzó y, además de la expectativa por su agenda oficial, hay otro dato que interesa a quienes planean acercarse a verlo: el tiempo que acompañará cada una de sus actividades.
El pronóstico para los próximos días anticipa un escenario mayormente estable en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas agradables y sin lluvias previstas. Sin embargo, el panorama cambiará hacia mitad de semana, cuando aumentará la nubosidad y el termómetro se acercará a los 30 grados.
El primer encuentro con los fieles será este domingo 8 de noviembre, cuando el avión papal aterrice a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Para ese momento se espera una tarde agradable, con una temperatura máxima de 22 grados y cielo mayormente despejado.
La estadía de León XIV coincidirá con una semana de temperaturas en ascenso. El lunes será una de las jornadas con mejores condiciones para las actividades al aire libre, mientras que el miércoles se espera el registro térmico más elevado.
Así estará el tiempo en Buenos Aires:
Domingo 8: mínima de 9° y máxima de 22°. Cielo mayormente despejado y viento de hasta 22 km/h.
Lunes 9: mínima de 13° y máxima de 25°. Se espera cielo despejado y poco viento.
Martes 10: mínima de 15° y máxima de 26°. Habrá mayor presencia de nubes y ráfagas de hasta 22 km/h.
Miércoles 11: mínima de 17° y máxima de 28°. Será el día más cálido, con cielo mayormente nublado y viento de hasta 22 km/h.
De acuerdo con estas previsiones, quienes tengan pensado participar de las actividades papales podrán encontrarse con temperaturas agradables, aunque será conveniente tener en cuenta el aumento del calor hacia el final de la visita.
El lunes 9 será una jornada importante dentro del cronograma papal. León XIV celebrará una misa a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo, en un contexto meteorológico favorable: se esperan 25 grados de máxima y cielo despejado.
La despedida también tendrá lugar al aire libre. El miércoles 11, a las 10, el Pontífice encabezará una misa en las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Para ese día se pronostica una máxima de 28 grados, aunque con mayor nubosidad.
La agenda continuará con su partida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 13:30, rumbo a Lima, Perú.
Mientras Buenos Aires tendrá varios días sin precipitaciones, Córdoba podría presentar condiciones más inestables el martes 10, cuando León XIV visite la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa chaparrones durante buena parte de la jornada, con una probabilidad de lluvias del 40%. La temperatura se ubicará entre los 14 y los 26 grados y podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 31 km/h.
En esa ciudad, el Papa tiene previsto celebrar una misa a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Después, se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Para ese encuentro se espera una temperatura de alrededor de 16 grados y cielo mayormente nublado.