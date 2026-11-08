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Seguridad por la visita papal

Amenaza de muerte al papa León XIV: el operativo que terminó con un detenido

La SIDE confirmó el arresto tras una investigación que comenzó a partir de información aportada a la Policía Federal. El procedimiento fue ordenado por la Justicia Federal y se concretó en menos de 24 horas desde que se detectó la amenaza.

Amenaza de muerte al papa León XIV: el operativo que terminó con un detenido

Amenaza de muerte al papa León XIV: el operativo que terminó con un detenido

A pocas horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Policía Federal detuvo a un hombre acusado de amenazar de muerte al Sumo Pontífice. El procedimiento se realizó en una vivienda de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, luego de una investigación que permitió identificar al presunto autor de las intimidaciones.

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El operativo fue confirmado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que informó que la detención se concretó en menos de 24 horas desde que recibió los primeros datos sobre la amenaza.

Según trascendió de la investigación, el sospechoso tiene 49 años y trabaja como obrero. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares, uno de los cuales habría sido utilizado para realizar la llamada intimidatoria. También encontraron un dron cuyas capacidades operativas son materia de investigación.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, con intervención de la Justicia Federal.

Cómo descubrieron las amenazas contra el papa León XIV

La investigación comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal recibió información sobre una comunicación telefónica con amenazas contra la vida del Pontífice.

A partir de ese dato, se puso en marcha un trabajo conjunto entre la Policía Federal, la SIDE y la Justicia para establecer quién estaba detrás de las intimidaciones.

Las tareas investigativas permitieron identificar un domicilio en Villa Rosa, donde finalmente se realizó el allanamiento y se concretó la detención.

De acuerdo con la información publicada sobre el expediente, el hombre quedó imputado inicialmente por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.

Entre los elementos secuestrados, los investigadores encontraron tres teléfonos celulares y un dron. Uno de los dispositivos móviles habría sido utilizado para efectuar la comunicación que originó la causa.

Por el momento, no trascendieron públicamente mayores detalles sobre el contenido de las amenazas ni sobre el posible uso que el detenido pretendía darle al dron.

El operativo de seguridad por la llegada del Papa a la Argentina

La detención se produjo en la antesala de la visita oficial de León XIV, quien llegará este domingo 8 de noviembre a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay.

El Pontífice permanecerá en el país hasta el miércoles 11 y tendrá actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El operativo de seguridad contempla la participación de distintas fuerzas federales y organismos de inteligencia, debido a las numerosas concentraciones de fieles y los encuentros públicos previstos durante su estadía.

Tras comunicar el resultado del procedimiento, la SIDE destacó la coordinación entre las áreas de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia para detectar la amenaza y avanzar con la detención.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se realizaron las intimidaciones y establecer si existen otras personas involucradas.

En pocas palabras

  • Detenido por amenaza: La Policía Federal arrestó a un hombre por amenazar de muerte al papa León XIV.
  • Operativo de seguridad: La detención se concretó en Pilar previo a la llegada del Pontífice.
  • Elementos secuestrados: Se incautaron celulares y un dron en el domicilio del sospechoso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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