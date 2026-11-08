Amenaza de muerte al papa León XIV: el operativo que terminó con un detenido

Cómo descubrieron las amenazas contra el papa León XIV

La investigación comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal recibió información sobre una comunicación telefónica con amenazas contra la vida del Pontífice.

A partir de ese dato, se puso en marcha un trabajo conjunto entre la Policía Federal, la SIDE y la Justicia para establecer quién estaba detrás de las intimidaciones.

Las tareas investigativas permitieron identificar un domicilio en Villa Rosa, donde finalmente se realizó el allanamiento y se concretó la detención.

De acuerdo con la información publicada sobre el expediente, el hombre quedó imputado inicialmente por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.

Entre los elementos secuestrados, los investigadores encontraron tres teléfonos celulares y un dron. Uno de los dispositivos móviles habría sido utilizado para efectuar la comunicación que originó la causa.

Por el momento, no trascendieron públicamente mayores detalles sobre el contenido de las amenazas ni sobre el posible uso que el detenido pretendía darle al dron.

El operativo de seguridad por la llegada del Papa a la Argentina

La detención se produjo en la antesala de la visita oficial de León XIV, quien llegará este domingo 8 de noviembre a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay.

El Pontífice permanecerá en el país hasta el miércoles 11 y tendrá actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El operativo de seguridad contempla la participación de distintas fuerzas federales y organismos de inteligencia, debido a las numerosas concentraciones de fieles y los encuentros públicos previstos durante su estadía.

Tras comunicar el resultado del procedimiento, la SIDE destacó la coordinación entre las áreas de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia para detectar la amenaza y avanzar con la detención.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se realizaron las intimidaciones y establecer si existen otras personas involucradas.