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La inesperada reacción del DT de Inglaterra al enterarse que Argentina jugará de azul

El entrenador de Inglaterra se sorprendió cuando le preguntaron por la camiseta que usará la Selección en la semifinal del Mundial.

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La inesperada reacción del DT de Inglaterra al enterarse que Argentina jugará de azul

La inesperada reacción del DT de Inglaterra al enterarse que Argentina jugará de azul
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Furor en Netflix por la Selección: tiene 3 episodios y es ideal para ver antes de Argentina-Inglaterra. (Foto: Captura de pantalla)

"Le hablás a la única persona que no sabe hasta el calentamiento de mañana de qué color jugamos. Pero... ¿Argentina juega de azul? ¿Y nosotros jugamos de blanco?", respondió entre risas, provocando la reacción de los periodistas presentes.

Luego de recibir la explicación sobre el simbolismo que tiene esa camiseta para los argentinos, Tuchel dejó una frase que rápidamente se viralizó.

"¿Eso es porque es una camiseta de la suerte de Argentina o simplemente la eligieron así? Yo hubiera hecho lo mismo. Si hubiera alguna superstición relacionada con eso, yo también lo habría hecho", afirmó.

El técnico inglés reconoció, además, que él también tiene sus propias cábalas. "Tengo mis rutinas. Pueden llamarlas supersticiones o simplemente rutinas", explicó.

La respuesta de Lionel Scaloni

Minutos más tarde fue el turno de Lionel Scaloni, quien también fue consultado sobre la elección de la camiseta y respondió con el tono distendido que suele mostrar en las conferencias.

"No, no sé. Yo no pedí jugar con la azul, por las dudas. No sé quién fue, pero a lo mejor es una traición, no sé. Y si Thomas no tuvo problema, perfecto", bromeó el entrenador argentino.

La utilización de la camiseta azul despertó ilusión entre los hinchas por su fuerte vínculo con dos de los capítulos más recordados de la historia de la Selección frente a Inglaterra: el triunfo por 2-1 en México 1986, con los goles de Diego Maradona, y la clasificación por penales en Francia 1998.

El elogio de Tuchel a Messi

Durante la conferencia, Tuchel también fue consultado por Lionel Messi, una de las grandes figuras del Mundial. "No tengo palabras para hablar del torneo que está haciendo", aseguró el entrenador de Inglaterra.

Además, reveló que su cuerpo técnico analizó distintas alternativas para intentar limitar la influencia del capitán argentino. "Pensamos si le íbamos a hacer una marca personal, porque todos sabemos dónde se para y lo que hace, pero es difícil de frenar", reconoció.

Y agregó: "Encontramos algunas dificultades para analizarlo. Es muy singular jugar contra los campeones del mundo y contra Lionel Messi".

Furor en Netflix por la Selección: tiene 3 episodios y es ideal para ver antes de Argentina-Inglaterra. (Foto: Captura de pantalla)

Furor en Netflix por la Selección: tiene 3 episodios y es ideal para ver antes de Argentina-Inglaterra. (Foto: Captura de pantalla)

Qué dijo Scaloni sobre Inglaterra

Del lado argentino, Scaloni fue consultado por la manera de controlar a dos de las principales figuras inglesas: Harry Kane y Jude Bellingham.

"Siempre analizamos cómo neutralizar a estos jugadores. Es una posibilidad que hagamos cambios o que repitamos el equipo. A los chicos todavía no les dije la formación", explicó.

Finalmente, dejó en claro cuál será la idea de la Selección para buscar el pase a la final.

"Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas. Nuestra idea de juego la tenemos e intentaremos llevarla a cabo", concluyó.

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