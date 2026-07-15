Terror en Atlanta: una influencer argentina contó cómo cuatro compatriotas evitaron una tragedia

"Intentaron abusarme": el dramático relato de Melina Moriatis

Según explicó Moriatis, todo comenzó cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando llegó al hotel luego de regresar del aeropuerto. Mientras realizaba el check-in, advirtió la presencia de un hombre en situación de calle que permanecía en el lobby y que, según describió, se encontraba visiblemente alterado.

"Había un hombre totalmente pasado. Agarré la llave de mi habitación y cuando fui al ascensor se metió conmigo", contó.

La periodista reaccionó rápidamente y logró salir del ascensor antes de que las puertas se cerraran. De inmediato regresó a la recepción para pedir ayuda. Sin embargo, ni la empleada del hotel ni otro huésped lograron contener al agresor.

Fue entonces cuando aparecieron cuatro jóvenes argentinos oriundos de San Juan que también se hospedaban en el lugar.

El escudo humano que evitó una tragedia

Los sanjuaninos Gonzalo Pérez, Juan Ignacio Turcato, Nicolás Tomasini y Fran Hidalgo decidieron intervenir de inmediato. A pedido de Moriatis, los cuatro formaron una especie de barrera humana para impedir que el hombre pudiera acercarse nuevamente a ella.

Pero la reacción del agresor fue todavía más violenta. Según relató la influencer, el hombre tomó un objeto del hotel y comenzó a atacar a los jóvenes. "Los empezó a golpear, los cortó y después volvió a perseguirme", recordó.

Mientras ella conseguía esconderse dentro del edificio, los cuatro argentinos resistieron los ataques durante casi treinta minutos, el tiempo que demoró la llegada de la Policía de Atlanta.

El agresor fue detenido

Cuando finalmente arribaron los efectivos policiales, el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia de los patrulleros. Sin embargo, fue reducido y detenido pocos metros después. En el video difundido por Moriatis también se escucha parte del dramático momento.

"Tiene una navaja, agárrenlo", se oye decir a la periodista mientras pide ayuda.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no difundieron oficialmente la identidad del detenido ni los cargos que enfrentará.

El testimonio de uno de los jóvenes que la defendió

Uno de los protagonistas del rescate fue Juan Ignacio Turcato, quien brindó detalles de lo ocurrido en diálogo con medios de San Juan.

Según explicó, el hombre ya llevaba varios minutos dentro del hotel cuando llegó la periodista. "Estaba muy drogado y hablaba solo", aseguró.

Cuando advirtieron que el agresor perseguía a Moriatis, decidieron interponerse para impedir que llegara hasta ella.

Turcato contó que el hombre utilizó distintos objetos del hotel para golpearlos."Agarró un cartel de piso mojado y me pegó en el brazo", recordó.

Pese a las agresiones, explicó que decidieron no responder con violencia. "No sabíamos si tenía un arma o qué podía hacer. Solo tratábamos de mantenerlo alejado de ella", afirmó.

El emotivo agradecimiento de la influencer

Horas después del episodio, Melina Moriatis publicó un extenso mensaje para agradecer públicamente a quienes la auxiliaron. "Me salvaron la vida", escribió.

También destacó la solidaridad de los cuatro argentinos. "No sé si alguien de otro país tiene esta capacidad de defender a un desconocido como lo hicieron ellos."

Como forma de reconocimiento, lanzó una campaña en redes sociales para intentar conseguirles entradas para la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en agradecimiento por haber intervenido durante el ataque.

Quién es Melina Moriatis

Melina Moriatis reside actualmente en Miami y desarrolla su carrera como periodista deportiva, creadora de contenido e influencer fitness.

En los últimos años ganó gran popularidad en redes sociales, donde comparte contenidos sobre entrenamiento, viajes y coberturas deportivas.

Durante el Mundial 2026 se encuentra realizando contenido desde distintas ciudades de Estados Unidos para sus plataformas digitales.