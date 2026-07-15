Las fotos inéditas de Gianinna y el significativo homenaje a Diego Maradona por Argentina - Inglaterra

En la serie de imágenes que compartió Gianinna se la puede ver en varios momentos familiares con Diego, Claudia Villafañe y su hermana Dalma, las cuales emocionaron a todos sus seguidores con el emotivo recuerdo del Diez que llenaron de profunda emoción a todos a horas del especial partido de la Selección Argentina en busca de una nueva final mundialista.

Las fotos que mostró Gianinna Maradona en recuerdo a su papá en la previa al partido de Argentina-Inglaterra.

La revelación de Diego Maradona sobre su histórico gol a Inglaterra

En medio de la expectativa de Argentina vs. Inglaterra, volvió a cobrar fuerza la icónica explicación de Diego Maradona sobre la inolvidable Mano de Dios del Mundial de México 1986.

Cada vez que ambos seleccionados se enfrentan, el recuerdo viaja inevitablemente hasta el 22 de junio de 1986 al estadio Azteca, cuando Maradona escribió una de las páginas más gloriosas del fútbol con dos conquistas que quedaron grabadas para siempre.

La primera pasó a la historia como La Mano de Dios, mientras que la segunda fue reconocida por muchos como el mejor gol que se haya convertido en un Mundial.

En ese contexto, una entrevista que el futbolista brindó en abril de 2020 para AFA Play, durante su etapa como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, volvió a cobrar fuerza.

En esa charla, realizada pocos meses antes de su fallecimiento en noviembre de ese mismo año, reconstruyó con lujo de detalles cómo se gestó aquella polémica e inolvidable acción frente al conjunto inglés.

“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher... todos en la defensa eran grandotes. Y también Sansom, que es el que me da el pase. Valdano no me da el pase. Lo anticipa Sansom”, recordó Diego Maradona al explicar el inicio de la jugada que terminó convirtiéndose en leyenda.

“Cuando vi que iba para arriba, dije: ‘No la alcanzo nunca, bajá por favor’. Se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. ¡Miro y la pelota está en la red! Entonces empiezo a gritar ‘¡gol, gol!’”, evocó el capitán campeón del mundo.

Y contó entre risas cómo fue la reacción de sus compañeros tras convertir el inolvidable gol: “Checho, el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. ‘Callate la boca, boludo, y abrazame’, le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me preguntó: ‘¿No me digas que fue con la mano?’. Y le respondí: ‘Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas’”, cerró entre risas.