"¡Sacalos!": jinetes atacaron con piedras y fustas a un grupo de corredores y quedó grabado

Del otro lado, los atletas intentaron explicar que seguían el recorrido señalizado por la organización. "Nos dijeron que por acá se podía seguir derecho", respondió uno de los corredores.

Sin embargo, la tensión fue en aumento y uno de los jinetes exigió la presencia del organizador de la carrera. "No tenemos nada que ver, amigo", respondió otro participante antes de que finalizara la grabación.

Tras el incidente, la organización aseguró que los mismos jinetes retiraron parte de la señalización del circuito de 8 kilómetros, lo que provocó que varios competidores se desorientaran durante la prueba.

Según trascendió, los agresores argumentaban que los corredores estaban atravesando un sector del área protegida donde, según ellos, no podían circular.

El relato de los corredores

Víctor Simonelli, ganador de la prueba de 8 kilómetros, contó que la protesta generó confusión entre los participantes. "Nos desparramamos y no sabíamos para dónde ir porque no había señalización, pero nos guiamos y pudimos seguir", relató durante la transmisión oficial del evento.

Otro de los atletas afectados fue Fernando Castro, quien aseguró haber recibido un golpe durante el ataque. "Me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera", denunció.

El corredor explicó que intentó continuar la competencia, pero finalmente abandonó por las consecuencias físicas del episodio. "Estoy con impotencia. Arruinaron mi carrera; entrenamos todos los días para esto. Esto no puede pasar", lamentó.

La organización presentará una denuncia

El organizador de la competencia, Alejandro Pellegrini, confirmó que presentarán una denuncia judicial por lo ocurrido. "Hubo gente a caballo que les tiró piedras a los corredores. Tenemos todos los permisos municipales y provinciales para realizar la competencia. Anoche nos amenazaron y hoy varios chicos terminaron enojados porque se perdieron", afirmó.

Pellegrini aseguró que, una vez superado el incidente, la competencia pudo completarse con normalidad, aunque remarcó que se trató de un hecho inédito. "Es la primera vez que sucede un episodio de esta magnitud. En otras ediciones hubo amenazas, pero nunca algo así", sostuvo.

Además, explicó que la organización debió modificar parte del recorrido para evitar la zona del conflicto y pidió disculpas a los corredores que resultaron agredidos.

"Siempre buscamos convivir con quienes utilizan el área protegida. Tenemos todos los permisos correspondientes e intentamos esquivar la zona del conflicto, pero igualmente ocurrió este hecho", concluyó.