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Escándalo en el juicio por Diego Maradona: qué se dijeron Burlando y Oneto en una fuerte pelea

La tensión se desató en plena audiencia, obligó al tribunal a disponer un cuarto intermedio y continuó en los pasillos de los tribunales. Los jueces convocaron a ambos abogados y podrían sancionarlos.

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Escándalo en el juicio por Maradona: Burlando y Oneto casi terminan a las piñas tras un fuerte cruce

Escándalo en el juicio por Maradona: Burlando y Oneto casi terminan a las piñas tras un fuerte cruce

El juicio por la muerte de Diego Maradona vivió este martes uno de sus momentos de mayor tensión. Los abogados Fernando Burlando y Francisco Oneto protagonizaron un fuerte enfrentamiento que estuvo a punto de terminar en una agresión física y obligó al tribunal a interrumpir la audiencia.

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Tras el episodio, los jueces citaron a ambos letrados durante el cuarto intermedio para analizar lo ocurrido. Según trascendió, podrían recibir sanciones por el comportamiento que mantuvieron dentro y fuera de la sala.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: cómo comenzó la discusión entre Burlando y Oneto

El conflicto se originó mientras declaraba un testigo. En ese contexto, Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, solicitó que el tribunal volviera a advertirle sobre las consecuencias penales de brindar un falso testimonio.

Fue entonces cuando Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, sostuvo que ese planteo podía interpretarse como una amenaza hacia el testigo.

Según indicó Infobae, Burlando respondió en voz baja: "La amenaza es a tu defendido", una frase que hizo escalar inmediatamente la discusión. Oneto le pidió que dejara de gritar y agregó: "Irrespetuoso. Que me lo diga afuera". La respuesta de Burlando no tardó en llegar: "Usted está mal de la cabeza".

El cruce continuó en el pasillo

Lejos de calmar los ánimos, el cuarto intermedio dispuesto por el tribunal derivó en un nuevo enfrentamiento.

De acuerdo con lo ocurrido en los tribunales, Oneto salió al pasillo e invitó a Burlando a continuar la discusión cara a cara. La situación provocó la rápida intervención de policías, fiscales y otras personas presentes para evitar que el cruce pasara a mayores.

Ya frente a frente, ambos intercambiaron insultos.

"Sos un gil", le gritó Burlando.

"Andá al Bailando, payaso de mierda", respondió Oneto antes de ser apartado por uno de los fiscales.

El episodio generó un fuerte revuelo dentro de los tribunales y obligó a reforzar la intervención del personal de seguridad para evitar una pelea.

Los jueces analizan posibles sanciones

Luego del incidente, el presidente del tribunal convocó a Burlando y Oneto a una reunión durante el cuarto intermedio para evaluar lo sucedido.

Por el momento no trascendieron las medidas que podrían adoptarse, aunque los jueces analizan la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias a ambos abogados por el violento episodio ocurrido durante la audiencia.

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