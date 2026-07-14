Escándalo en el juicio por Diego Maradona: qué se dijeron Burlando y Oneto en una fuerte pelea

Según indicó Infobae, Burlando respondió en voz baja: "La amenaza es a tu defendido", una frase que hizo escalar inmediatamente la discusión. Oneto le pidió que dejara de gritar y agregó: "Irrespetuoso. Que me lo diga afuera". La respuesta de Burlando no tardó en llegar: "Usted está mal de la cabeza".

El cruce continuó en el pasillo

Lejos de calmar los ánimos, el cuarto intermedio dispuesto por el tribunal derivó en un nuevo enfrentamiento.

De acuerdo con lo ocurrido en los tribunales, Oneto salió al pasillo e invitó a Burlando a continuar la discusión cara a cara. La situación provocó la rápida intervención de policías, fiscales y otras personas presentes para evitar que el cruce pasara a mayores.

Ya frente a frente, ambos intercambiaron insultos.

—"Sos un gil", le gritó Burlando.

—"Andá al Bailando, payaso de mierda", respondió Oneto antes de ser apartado por uno de los fiscales.

El episodio generó un fuerte revuelo dentro de los tribunales y obligó a reforzar la intervención del personal de seguridad para evitar una pelea.

Los jueces analizan posibles sanciones

Luego del incidente, el presidente del tribunal convocó a Burlando y Oneto a una reunión durante el cuarto intermedio para evaluar lo sucedido.

Por el momento no trascendieron las medidas que podrían adoptarse, aunque los jueces analizan la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias a ambos abogados por el violento episodio ocurrido durante la audiencia.