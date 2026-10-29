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Suben a 69 las muertes por el choque de trenes en España: Pedro Sánchez pidió esclarecer las causas del accidente

El presidente del gobierno español recorrió la zona del accidente de ambos trenes de alta velocidad. Comprometió su esfuerzo para entender que sucedió y evitar que se repita una tragedia que se produce dos veces en el mismo año.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Pedro Sánchez dice que irá a fondo para saber qué sucedió y si hay responsables humanos o institucionales del accidente. (Foto: Gentileza La Vanguardia)

Pedro Sánchez dice que irá a fondo para saber qué sucedió y si hay responsables humanos o institucionales del accidente. (Foto: Gentileza La Vanguardia)

"Uno de nuestros objetivos es, por supuesto, esclarecer que es lo que ha sucedido por qué ha sucedido esta tragedia", dijo Pedro Sánchez. El presidente del gobierno español recorrió la zona del desastre y se comprometió a ir a fondo sobre las causas del choque de trenes en España: si fue un error humano, fallas del sistema o fallas del mantenimiento para poder actuar sobre cada uno de esos elementos.

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"Vamos a llegar hasta el final. No es admisible para un país como España sufrir dos accidentes de trenes de alta velocidad en un mismo año como hemos sufrido", resumió Sánchez sobre el servicio que daba orgullo a los españoles y los ponía al mismo nivel que otros países de Europa.

Aseguró que reforzará la seguridad del sistema ferroviario y que investigará “hasta el último detalle” las causas del choque entre un tren AVE de Renfe y una formación de Iryo en Urda, Toledo, que dejó al menos 69 muertos.

“Todas las instituciones que pertenecemos al Estado, desde el pequeño municipio hasta el Gobierno de España, estamos trabajando día y noche para dar una respuesta a los familiares de las víctimas”, afirmó Sánchez durante una visita a Toledo, donde participó en una reunión del centro de coordinación de la emergencia junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Agustín Randazzo, el argentino desaparecido

Se trata de Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba por motivos laborales desde Madrid hacia Sevilla en el vagón número ocho del tren AVE involucrado en el accidente. Su familia perdió contacto con él después del choque y aguarda novedades mientras avanzan las tareas de identificación y búsqueda.

La Cancillería argentina confirmó que una ciudadana argentina murió en el siniestro y que otro compatriota permanecía desaparecido. También informó que había argentinos heridos y que la Embajada en Madrid y los consulados mantienen contacto con los familiares para brindar asistencia.

Dos accidentes mortales bajo investigación

Lo que preocupa, además de los datos de las víctimas fatales es que se repiten un accidente con dos trenes de alta velocidad, en el mismo tramo ferroviario y de la misma manera. Un tren detenido por causas extrañas y otro que lo embiste en la misma vía a gran velocidad.

El primer siniestro ocurrió en enero en Adamuz, cuando dos trenes colisionaron y murieron 46 personas. El segundo tuvo lugar el 28 de octubre en Toledo, donde un AVE chocó contra una formación de Iryo que estaba detenida. En ambras tragedias, las empresas de los choques fueron coincidentes: Renfe, del estado español e Iryo de capitales privados.

118 muertos y m&aacute;s de 320 heridos en los dos accidentes con trenes de alta velocidad en Espa&ntilde;a, en el mismo trayecto. (Foto: A24.com)

118 muertos y más de 320 heridos en los dos accidentes con trenes de alta velocidad en España, en el mismo trayecto. (Foto: A24.com)

La repetición de accidentes mortales durante 2026 abrió un debate sobre los protocolos de seguridad, el estado de la infraestructura y los mecanismos de prevención en la alta velocidad española.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • 69 fallecidos: El accidente de trenes en España eleva la cifra de muertos a 69.
  • Investigación profunda: Pedro Sánchez prometió esclarecer las causas del choque de alta velocidad.
  • Seguridad ferroviaria: Se reforzará la seguridad del sistema tras la tragedia, la segunda del año.
Resumen generado por Thinkindot AI
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