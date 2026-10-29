Suben a 69 las muertes por el choque de trenes en España: Pedro Sánchez pidió esclarecer las causas del accidente

Agustín Randazzo, el argentino desaparecido

Se trata de Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba por motivos laborales desde Madrid hacia Sevilla en el vagón número ocho del tren AVE involucrado en el accidente. Su familia perdió contacto con él después del choque y aguarda novedades mientras avanzan las tareas de identificación y búsqueda.

La Cancillería argentina confirmó que una ciudadana argentina murió en el siniestro y que otro compatriota permanecía desaparecido. También informó que había argentinos heridos y que la Embajada en Madrid y los consulados mantienen contacto con los familiares para brindar asistencia.

Dos accidentes mortales bajo investigación

Lo que preocupa, además de los datos de las víctimas fatales es que se repiten un accidente con dos trenes de alta velocidad, en el mismo tramo ferroviario y de la misma manera. Un tren detenido por causas extrañas y otro que lo embiste en la misma vía a gran velocidad.

El primer siniestro ocurrió en enero en Adamuz, cuando dos trenes colisionaron y murieron 46 personas. El segundo tuvo lugar el 28 de octubre en Toledo, donde un AVE chocó contra una formación de Iryo que estaba detenida. En ambras tragedias, las empresas de los choques fueron coincidentes: Renfe, del estado español e Iryo de capitales privados.

118 muertos y más de 320 heridos en los dos accidentes con trenes de alta velocidad en España, en el mismo trayecto. (Foto: A24.com)

La repetición de accidentes mortales durante 2026 abrió un debate sobre los protocolos de seguridad, el estado de la infraestructura y los mecanismos de prevención en la alta velocidad española.