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Damián Betular corrigió a Hernán de Mala Fama en MasterChef y recibió una respuesta inesperada: "Cierren el..."

Damián Betular le hizo una observación durante la preparación del plato, pero Hernán de Mala Fama reaccionó con una frase inesperada que sorprendió a todos en MasterChef Celebrity.

29 oct 2026, 23:22
damian betular y hernan de mala fama
damian betular y hernan de mala fama

Este jueves, Hernán de Mala Fama vivió un divertido momento en MasterChef Celebrity (Telefe) que terminó con un inesperado cruce con Damián Betular. Todo comenzó cuando el jurado se acercó a su estación para conocer qué estaba preparando el músico y, entre preguntas y sugerencias, una confusión con los nombres le puso un poco de picante a la conversación.

"¿Como le va al multipremiado?", le preguntó Betular al saludarlo. Sin embargo, inmediatamente puso la atención en lo que Hernán tenía sobre la mesada. "Bueno, el puré. Veo un puré. ¿Esto qué es?", quiso saber el pastelero.

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"Brocoli", le respondió el participante. "¿Para qué?", insistió el jurado. Hernán explicó entonces que su idea era preparar "una guarnición con brócoli, puerro y unos chimichurris". Pero Betular todavía no terminaba de entender cuál era el plato principal que tenía en mente: "¿Pero qué vas a hacer?".

"Pastel de papa, mi amor", contestó el músico. Ante la explicación, el jurado quiso saber por qué había preparado una guarnición adicional. "Para hacer una guarnición aparte, porque me dijeron que con el pastel de papa no alcanzaba", argumentó Hernán.

Betular, atento a cada detalle de la preparación, no tardó en darle algunas indicaciones. "Sí, pero escuchá, escuchá, esto no me gusta. Se te pasó un poco el brócoli. Escuchame, hacás el pastel de papa porque tenés el relleno. El puré, ahí tenés dos. Y podés hacer, para acompañar, una salsita criolla cortadita", le sugirió.

La conversación parecía encaminarse hacia una solución para el plato, pero un comentario del participante cambió el clima. Después de escuchar las indicaciones, Hernán se dirigió al jurado con una confusión: "Ah, cómo es, Germán".

La respuesta no tardó en llegar. "No me llamo Germán, apréndanse los nombres primero", le marcó Betular. Fue entonces cuando Hernán reaccionó con una frase que sorprendió a todos y le puso un cierre picante al intercambio: "Sí, sí, sí, o cierren el pico, si no".

Así, lo que había comenzado como una recorrida de Betular para supervisar el pastel de papa terminó en uno de esos momentos inesperados que suelen darle humor y tensión a la competencia.

Cuál fue el filoso dardo de Betular a Wanda Nara en MasterChef que reavivó las repercusiones de los Martín Fierro de la Música

Damián Betular protagonizó un divertido momento con Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Telefe), donde no perdió la oportunidad de hacerle una picante observación sobre su carrera musical. La situación se desencadenó cuando la conductora presentó el desafío de la noche y se refirió a los integrantes del jurado como sus “colegas”. Atento a sus palabras, el pastelero recogió el guante y lanzó una chicana que sorprendió a todos.

"Y ahora así, vamos a dejar hablar a los que saben, mis colegas", anunció Wanda antes de cederles el espacio a los especialistas del certamen. La frase no pasó inadvertida y rápidamente dio pie a un intercambio que tuvo como trasfondo una de las facetas más comentadas de la conductora: su incursión en la música.

Cabe recordar que el pasado 14 de octubre, la empresaria estuvo presente en la primera entrega de los Martín Fierro de la Música 2026. Allí fue distinguida por su canción viral Bad Bitch y, durante su intervención, celebró la popularidad que alcanzó el tema, incluso fuera de la Argentina.

"¡Wow, buenas noches a todos! Hay tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté y fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países. Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche", expresó frente a los invitados.

En aquella oportunidad, Wanda puso en valor su recorrido musical y destacó el impacto que tuvo su canción en distintos lugares. Además, la referencia a sus “colegas músicos” quedó resonando y volvió a escena durante la emisión del reality, cuando Betular encontró la oportunidad de hacerle un comentario con doble sentido.

El intercambio no terminó ahí. Germán Martitegui también se metió en la conversación y le pidió a la conductora que aclarara a quiénes estaba incluyendo dentro de esa categoría. "¿Qué colegas?", quiso saber el chef. "Ustedes", contestó Wanda, aunque la respuesta no alcanzó para cerrar el tema.

Fue entonces cuando Betular redobló la apuesta y lanzó, entre risas, una frase que despertó la atención: "Cuántos colegas tenés: colegas músicos, colegas todos tenés".

De esta manera, el pastelero volvió a poner sobre la mesa la faceta artística de Wanda, quien además de su trabajo en televisión incursionó en la industria musical con Bad Bitch, una canción que consiguió una importante repercusión en las redes sociales. La chicana tuvo como disparador sus propias declaraciones y dejó uno de los momentos más distendidos del comienzo del programa.

     

 

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