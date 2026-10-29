Damián Betular corrigió a Hernán de Mala Fama en MasterChef y recibió una respuesta inesperada: "Cierren el..."

Betular, atento a cada detalle de la preparación, no tardó en darle algunas indicaciones. "Sí, pero escuchá, escuchá, esto no me gusta. Se te pasó un poco el brócoli. Escuchame, hacás el pastel de papa porque tenés el relleno. El puré, ahí tenés dos. Y podés hacer, para acompañar, una salsita criolla cortadita", le sugirió.

La conversación parecía encaminarse hacia una solución para el plato, pero un comentario del participante cambió el clima. Después de escuchar las indicaciones, Hernán se dirigió al jurado con una confusión: "Ah, cómo es, Germán".

La respuesta no tardó en llegar. "No me llamo Germán, apréndanse los nombres primero", le marcó Betular. Fue entonces cuando Hernán reaccionó con una frase que sorprendió a todos y le puso un cierre picante al intercambio: "Sí, sí, sí, o cierren el pico, si no".

Así, lo que había comenzado como una recorrida de Betular para supervisar el pastel de papa terminó en uno de esos momentos inesperados que suelen darle humor y tensión a la competencia.

Cuál fue el filoso dardo de Betular a Wanda Nara en MasterChef que reavivó las repercusiones de los Martín Fierro de la Música

Damián Betular protagonizó un divertido momento con Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Telefe), donde no perdió la oportunidad de hacerle una picante observación sobre su carrera musical. La situación se desencadenó cuando la conductora presentó el desafío de la noche y se refirió a los integrantes del jurado como sus “colegas”. Atento a sus palabras, el pastelero recogió el guante y lanzó una chicana que sorprendió a todos.

"Y ahora así, vamos a dejar hablar a los que saben, mis colegas", anunció Wanda antes de cederles el espacio a los especialistas del certamen. La frase no pasó inadvertida y rápidamente dio pie a un intercambio que tuvo como trasfondo una de las facetas más comentadas de la conductora: su incursión en la música.

Cabe recordar que el pasado 14 de octubre, la empresaria estuvo presente en la primera entrega de los Martín Fierro de la Música 2026. Allí fue distinguida por su canción viral Bad Bitch y, durante su intervención, celebró la popularidad que alcanzó el tema, incluso fuera de la Argentina.

"¡Wow, buenas noches a todos! Hay tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté y fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países. Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche", expresó frente a los invitados.

En aquella oportunidad, Wanda puso en valor su recorrido musical y destacó el impacto que tuvo su canción en distintos lugares. Además, la referencia a sus “colegas músicos” quedó resonando y volvió a escena durante la emisión del reality, cuando Betular encontró la oportunidad de hacerle un comentario con doble sentido.

El intercambio no terminó ahí. Germán Martitegui también se metió en la conversación y le pidió a la conductora que aclarara a quiénes estaba incluyendo dentro de esa categoría. "¿Qué colegas?", quiso saber el chef. "Ustedes", contestó Wanda, aunque la respuesta no alcanzó para cerrar el tema.

Fue entonces cuando Betular redobló la apuesta y lanzó, entre risas, una frase que despertó la atención: "Cuántos colegas tenés: colegas músicos, colegas todos tenés".

De esta manera, el pastelero volvió a poner sobre la mesa la faceta artística de Wanda, quien además de su trabajo en televisión incursionó en la industria musical con Bad Bitch, una canción que consiguió una importante repercusión en las redes sociales. La chicana tuvo como disparador sus propias declaraciones y dejó uno de los momentos más distendidos del comienzo del programa.