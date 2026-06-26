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Después de casi seis meses, llegó la noticia más esperada sobre Bastián, el nene herido en Pinamar

Macarena Collantes, la madre del nene de 8 años, lo informó con un emotivo carrusel publicado en sus redes sociales. El menor estuvo alojado 136 días en el Hospital Italiano de San Justo, donde fue intervenido en diversas oportunidades.

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Bastián continúa internado. (Foto:  redes sociales)

Bastián continúa internado. (Foto:  redes sociales)

Después de casi seis meses de internación y más de cuatro meses en terapia intensiva, Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió graves heridas en el accidente ocurrido en Pinamar el pasado 8 de enero, fue trasladado a un centro de rehabilitación para continuar con su recuperación.

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Bastián Jerez volvió a ser operado. 

La noticia fue confirmada por su madre, Macarena Collantes, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado por un carrusel de imágenes que resume el duro proceso que atravesó su hijo desde el momento del choque. El menor permaneció 136 días internado en el Hospital Italiano de San Justo, donde fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas debido a las graves lesiones sufridas en el siniestro vial.

Antes de llegar a ese centro de salud, Bastián había sido atendido en Mar del Plata, desde donde fue derivado para recibir un tratamiento de mayor complejidad. Con el traslado al nuevo establecimiento, el niño inicia una nueva etapa enfocada en la rehabilitación, luego de meses de evolución médica y cuidados intensivos.

La madre del pequeño anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías tomadas durante la internación y reflejó el largo camino recorrido por su hijo desde el accidente. La familia viene compartiendo periódicamente la evolución de Bastián y agradeciendo el apoyo recibido durante estos meses.

Bastián Jerez tiene 8 años.(Foto: redes sociales)

Bastián Jerez tiene 8 años.(Foto: redes sociales)

El mensaje de Leandro Paredes para Bastián

Semanas atrás, Macarena Collantes también difundió un video que le envió el mediocampista de la Selección argentina, Leandro Paredes, quien quiso hacerle llegar un mensaje de aliento al niño.

"Hola, Basti, ¿cómo estás? Quería mandarte un saludo muy grande (...) y espero que estés muy bien. Chau, chau", expresó el futbolista. El gesto emocionó a la familia y fue celebrado por cientos de usuarios en las redes sociales.

Cómo fue el accidente en Pinamar

El siniestro ocurrió el 8 de enero en Pinamar y estuvo protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok y un vehículo recreativo tipo UTV, en el que viajaba Bastián junto a su familia.

Como consecuencia del impacto, el niño sufrió heridas de extrema gravedad que motivaron una prolongada internación y numerosas cirugías. La investigación judicial continúa en curso y tiene tres imputados por el delito de lesiones culposas agravadas: Manuel Molinari, conductor de la Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño.

Mientras avanza la causa, el traslado de Bastián a un centro especializado representa un paso clave en su recuperación y renueva la esperanza de su familia después de casi seis meses de lucha.

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