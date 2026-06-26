Después de casi seis meses, llegó la noticia más esperada sobre Bastián, el nene herido en Pinamar

Bastián Jerez tiene 8 años.(Foto: redes sociales)

El mensaje de Leandro Paredes para Bastián

Semanas atrás, Macarena Collantes también difundió un video que le envió el mediocampista de la Selección argentina, Leandro Paredes, quien quiso hacerle llegar un mensaje de aliento al niño.

"Hola, Basti, ¿cómo estás? Quería mandarte un saludo muy grande (...) y espero que estés muy bien. Chau, chau", expresó el futbolista. El gesto emocionó a la familia y fue celebrado por cientos de usuarios en las redes sociales.

Cómo fue el accidente en Pinamar

El siniestro ocurrió el 8 de enero en Pinamar y estuvo protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok y un vehículo recreativo tipo UTV, en el que viajaba Bastián junto a su familia.

Como consecuencia del impacto, el niño sufrió heridas de extrema gravedad que motivaron una prolongada internación y numerosas cirugías. La investigación judicial continúa en curso y tiene tres imputados por el delito de lesiones culposas agravadas: Manuel Molinari, conductor de la Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño.

Mientras avanza la causa, el traslado de Bastián a un centro especializado representa un paso clave en su recuperación y renueva la esperanza de su familia después de casi seis meses de lucha.