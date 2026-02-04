Bastián despertó tras tres semanas en terapia intensiva y su mamá compartió un emotivo mensaje

mama bastian

El estado de salud de Bastián

Según el último parte médico, los profesionales realizaron el reemplazo de una válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo. La cirugía tuvo un resultado “satisfactorio”.

Durante su internación, Bastián recibió asistencia respiratoria mecánica y se mantuvo estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico. Además, continúa bajo monitoreo permanente de equipos interdisciplinarios, que evalúan su evolución día a día.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos de La Frontera, en Pinamar. Allí, el UTV en el que viajaba Bastián junto a su familia chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok.

El nene fue trasladado inicialmente a un hospital local, donde fue operado en dos oportunidades. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado de urgencia en helicóptero sanitario a Mar del Plata, donde le realizaron cinco cirugías más.

La situación judicial de los conductores

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación de los dos conductores involucrados en el choque, luego de que ambos dieran positivo en los controles de alcoholemia.

La sanción alcanza a Noemí Quirós, quien manejaba el UTV, y a Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok. Desde la cartera que conduce Martín Marinucci explicaron que la medida se adoptó por maniobras imprudentes que generaron un riesgo concreto para terceros.

En la resolución oficial se advirtió que este tipo de conductas “representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas”.

Las pericias toxicológicas, realizadas por el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, confirmaron que ambos tenían alcohol en sangre al momento del impacto. Quirós registró 0,41 gramos por litro, mientras que Molinari dio 0,25, valores que superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la tolerancia cero.