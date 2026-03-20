Bastián Jerez volvió a ser operado: ya pasó por más de 10 cirugías tras el accidente en Pinamar

Accidente de Bastian: ambos conductores dieron positivo de alcoholemia Accidente de Bastian: ambos conductores dieron positivo de alcoholemia

Un proceso que conmueve

Un día antes de la intervención, la madre había compartido un video emotivo sobre el proceso que atraviesan desde el accidente. “Un camino que no elegimos, pero que nos enseñó lo fuerte que puede ser el amor”, escribió.

El caso de Bastián generó una fuerte repercusión y mantiene una cadena de apoyo constante en redes sociales, donde miles de personas siguen su evolución.

720 - 2026-03-20T190541.238 Bastián Jerez. Foto: Agencia NA (redes)

El accidente en Pinamar

El hecho ocurrió el 12 de enero en La Frontera de Pinamar, cuando el vehículo UTV en el que viajaba el niño chocó contra una camioneta en los médanos. Desde entonces, su estado requirió múltiples intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos.

La evolución del menor continúa siendo seguida de cerca, mientras su familia mantiene la esperanza en cada avance.