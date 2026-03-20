Bastián Jerez volvió a ser operado: ya pasó por más de 10 cirugías tras el accidente en Pinamar
El caso conmueve desde enero, cuando el UTV en el que viajaba chocó contra una camioneta en la zona de La Frontera. La madre confirmó que la última intervención salió bien.
Bastián Jerez volvió a ser operado.
Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en los médanos de Pinamar, fue sometido a una nueva cirugía este viernes y continúa luchando por su recuperación. El caso conmueve desde el 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba chocó contra una camioneta en la zona de La Frontera, en Pinamar.
Desde aquel día, el menor ya fue intervenido más de 10 veces, en un proceso médico complejo que mantiene en vilo a su familia y a la comunidad.
Macarena Collantes, mamá del niño, confirmó en redes sociales que la operación fue exitosa. “Ya salió del quirófano”, escribió, y detalló que los médicos le colocaron una nueva válvula tras una tomografía que mostró una leve mejoría.
“Salió todo bien”, expresó, y volvió a pedir acompañamiento: “Sigamos pidiendo por él, por favor. Gracias Dios”. En sus publicaciones, también destacó la fortaleza de su hijo: “Vamos hijo, sos muy fuerte. Sé que Dios tiene un propósito con todo esto”, señaló.
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Un proceso que conmueve
Un día antes de la intervención, la madre había compartido un video emotivo sobre el proceso que atraviesan desde el accidente. “Un camino que no elegimos, pero que nos enseñó lo fuerteque puede ser el amor”, escribió.
El caso de Bastián generó una fuerte repercusión y mantiene una cadena de apoyo constante en redes sociales, donde miles de personas siguen su evolución.
El accidente en Pinamar
El hecho ocurrió el 12 de enero en La Frontera de Pinamar, cuando el vehículo UTV en el que viajaba el niño chocó contra una camioneta en los médanos. Desde entonces, su estado requirió múltiples intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos.
La evolución del menor continúa siendo seguida de cerca, mientras su familia mantiene la esperanza en cada avance.