Dolina sobre el #17A: "Mucha gente que fue se sentía incómoda cuando le preguntaban por qué"

Alejandro Dolina en Animales Sueltos, por América

Durante un mano a mano con Luis Novaresio, el escritor Alejandro Dolina habló sobre la cuarentena y analizó las movilizaciones en todo el país por el 17 de agosto. "Mucha gente que fue se sentía incómoda cuando le preguntaban por qué", evaluó.

En Animales Sueltos, el líder de "La venganza será terrible" aseguró: "No me gusta lo que esta sucediendo, me duele, me llena de temor". En ese sentido, afirmó que "si fuera un canalla o si estos sucesos ocurrieran en un planeta desconocido o fueran ficción me interesarían, serían dignos de observación, para pensarlos y desentrañarlos. Este es un mundo extraño".

En ese sentido, reflexionó sobre la pandemia y señaló que "ninguno de lo que ahora están vivos vivió algo parecido. Sería necesario remitirse a la mal llamada gripe española para encontrarnos con un suceso tan ecuménico".

Por otro lado, al referirse a la movilización que tuvo lugar este lunes, Dolina afirmó que "era difícil encuadrar a dos, había muchos". "La oposición ha sido muy hospitalaria en el sentido de admitir como propios a personas de diversas y, a veces, contradictorias opiniones. Iban por todos lados".

"Era difícil entenderlo como una expresión unívoca, teníamos que pasar de la antipatía total a la coincidencia parcial", afirmó Dolina y agregó: "Podría uno sospechar que en realidad la verdad de la pospuesta no está en el motivo, no aparecía ninguno como fuertemente hegemónico".

De todos modos, estimó que "a lo mejor no es necesario tener un motivo para ir a una machar de protesta contra el gobierno, si uno ya tienen una posición que lo obliga, incluso, a variar sus propias consideraciones intelectuales detrás de una consideración sentimental".

"Mucha gente que iba ahí se sentía incómoda cuando le preguntan por qué", señaló el escritor y detalló que en la búsqueda de una respuesta ante su presencia en el lugar se adentraban "en el desván del pensamiento".