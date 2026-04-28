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Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona: acusó al equipo médico y aportó un audio clave

El testimonio de la expareja del astro fue lo más determinante en lo que va de las audiencias para establecer las responsabilidades en el fallecimiento del exjugador.

Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona. (Foto: Reuters).

Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona. (Foto: Reuters).

La declaración de Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona y madre de su hijo menor, se convirtió en uno de los testimonios más relevantes del juicio que investiga la muerte del exfutbolista. Apuntó directamente contra los profesionales de la salud, cuestionó las decisiones médicas y reveló la existencia de una grabación clave que ya fue incorporada al expediente.

Leé también Juicio por la muerte de Maradona: Luque vs. las hijas y la estrategia de trasladar la responsabilidad
Luque y Gianinna en una batalla legal por la muerte de Diego Maradona (Fotos: REUTERS/AP).

Durante su exposición, Ojeda sostuvo que la decisión de avanzar con una internación domiciliaria fue impulsada por los médicos tratantes. “Ellos sugirieron la internación domiciliaria… nosotros dábamos el ok porque eran los profesionales”, afirmó en referencia a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

En ese sentido, remarcó que Cosachov se iba a encargar de la medicación, mientras que el control general recaía en Luque. Además, reveló que decidió grabar una reunión clave en la clínica por recomendación legal: “Tengo la grabación de una hora y 45 minutos”, indicó. Su defensa solicitó que el material sea reproducido en el juicio.

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Verónica Ojeda (EFE)

Verónica Ojeda (EFE)

Ojeda también puso el foco en la cirugía a la que fue sometido Maradona. “Cuando llego a la clínica me entero que lo iban a operar. ¿Cómo lo iban a operar si era un chequeo general?”, cuestionó, y aseguró que la decisión fue tomada por Luque.

Según su testimonio, la información sobre la intervención y el tratamiento posterior fue comunicada en una reunión, tras la cual se avanzó con la internación domiciliaria.

En otro tramo de su declaración, Ojeda describió el entorno que rodeaba a Maradona en sus últimos meses y lanzó una acusación contundente: “Las personas que vivían con Diego le daban marihuana y cerveza”, afirmó ante el tribunal.

También recordó el cumpleaños del exfutbolista en 2020, donde lo encontró ya acostado y en un contexto con muchas personas presentes, aunque “nadie quería entrar a la habitación”. Además, relató un episodio en el que lo acompañó a un club: “No estaba bien… estuvo 10 minutos y nos fuimos”.

Cómo lo vio en sus últimos días

Tras un cuarto intermedio, Ojeda retomó su declaración y se refirió a sus visitas en el country San Andrés, donde Maradona pasó sus últimos días. “Lo vi bien, estaba tomando una sopa. Me contestaba bien, cosas de hace muchos años”, señaló.

También mencionó que mantenía contacto con Luque en ese período e incluso intercambiaban mensajes en tono informal sobre la evolución del exfutbolista.

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jeda recordó el rol de Luque en la intervención al Diez.

jeda recordó el rol de Luque en la intervención al Diez.

El audio que puede cambiar el juicio

El tribunal resolvió incorporar el audio de la reunión en la Clínica Olivos, mencionado por Ojeda, y adelantó que será reproducido en la próxima audiencia. Según explicaron los jueces, la prueba es “pertinente” para esclarecer los hechos y será comparada con otros registros ya incorporados.

La audiencia clave será el jueves, cuando se analizarán las grabaciones en detalle. El material podría resultar determinante para reconstruir las decisiones médicas que rodearon la internación y el tratamiento de Maradona en los días previos a su muerte.

Cuarto intermedio hasta el jueves por fallas en el micrófono

En el juicio por la muerte de Diego Maradona se ordenó un cuarto intermedio hasta el jueves. La decisión se tomó luego de que no pudieran resolverse los problemas técnicos del micrófono en la sala. Verónica Ojeda continuará la próxima jornada con su declaración.

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