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Mauro Icardi y la China Suárez, a puro amor en las playas turcas: las imágenes

En sus redes, Mauro Icardi compartió románticas fotos junto a la China Suárez en una escapada a la costa turca.

28 abr 2026, 17:16
china suarez y mauro icardi
china suarez y mauro icardi

Mauro Icardi volvió a mostrarse activo en redes sociales y lo hizo con un gesto que enamoró a sus seguidores: compartió románticas postales junto a la China Suárez. La pareja eligió como destino la playa, donde disfrutaron de los primeros días de primavera en Europa con un clima ideal para relajarse.

Las imágenes reflejaron la intimidad de la escapada: selfies, mates y fotos junto a su perro Tano, que transmitieron la complicidad y la alegría de ambos en este nuevo capítulo de su relación.

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Mauro Icardi reapareció en redes junto a la China Suárez y dio una feliz noticia

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El viaje tuvo lugar en la costa turca, país donde el delantero desarrolla actualmente su carrera deportiva, y se convirtió en una oportunidad perfecta para combinar descanso con momentos de pareja.

Con estas fotos, Icardi y la China dejaron en claro que su historia sigue creciendo y que cada instante compartido se convierte en motivo de celebración para ellos y para quienes siguen de cerca su romance.

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Cómo es el video de la China Suárez que revela un inquietante detalle sobre Mauro Icardi

En enero de 2025, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron oficializar su relación. Fue el futbolista quien compartió en Instagram las primeras imágenes juntos, acompañadas de mensajes románticos dedicados a la actriz, confirmando así lo que durante años había sido solo rumores.

Las versiones sobre un vínculo entre ambos circulaban desde 2021, en plena polémica del WandaGate y tras un encuentro en París. Sin embargo, recién en el verano de 2025 la relación se consolidó, después de un largo período en el que estuvieron alejados.

En medio de esta historia, volvió a tomar relevancia un video de la China Suárez grabado en 2022. En esa entrevista en inglés, donde le preguntaban por su look y las marcas que vestía, un detalle llamó la atención: un anillo con la figura de un león que llevaba en su mano.

Ese símbolo no es menor. El león es el animal con el que Mauro Icardi se identifica, lo utiliza en varias de sus publicaciones en redes sociales y lo tiene tatuado en gran parte de su pecho.

En la grabación se destaca: “El anillo Gucci del león que nadie relacionó en su momento con Mauro Icardi”. Lo curioso es que ese mismo accesorio fue el que años más tarde la actriz usó para alentar a su pareja en el estadio del Galatasaray de Turquía, en un video que volvió a viralizarse y que reforzó la conexión entre ambos.

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