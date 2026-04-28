Mauro Icardi y la China Suárez, a puro amor en las playas turcas: las imágenes

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Cómo es el video de la China Suárez que revela un inquietante detalle sobre Mauro Icardi

En enero de 2025, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron oficializar su relación. Fue el futbolista quien compartió en Instagram las primeras imágenes juntos, acompañadas de mensajes románticos dedicados a la actriz, confirmando así lo que durante años había sido solo rumores.

Las versiones sobre un vínculo entre ambos circulaban desde 2021, en plena polémica del WandaGate y tras un encuentro en París. Sin embargo, recién en el verano de 2025 la relación se consolidó, después de un largo período en el que estuvieron alejados.

En medio de esta historia, volvió a tomar relevancia un video de la China Suárez grabado en 2022. En esa entrevista en inglés, donde le preguntaban por su look y las marcas que vestía, un detalle llamó la atención: un anillo con la figura de un león que llevaba en su mano.

Ese símbolo no es menor. El león es el animal con el que Mauro Icardi se identifica, lo utiliza en varias de sus publicaciones en redes sociales y lo tiene tatuado en gran parte de su pecho.

En la grabación se destaca: “El anillo Gucci del león que nadie relacionó en su momento con Mauro Icardi”. Lo curioso es que ese mismo accesorio fue el que años más tarde la actriz usó para alentar a su pareja en el estadio del Galatasaray de Turquía, en un video que volvió a viralizarse y que reforzó la conexión entre ambos.