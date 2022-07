El crudo relato y el hermoso gesto de la mamá de la nena a la que le depilaron la ceja a la fuerza

Embed

Al verla triste a su hija, su mamá se solidarizó y también se depiló las cejas con el objetivo de que Ailén se sienta un poco más contenida.

"Me depilé también la ceja para que mi nena se sienta mejor, se sienta más acompañada. Porque es la realidad como mamá. Tengo el deber y la obligación de que ella se sienta acompañada, se sienta bien, se sienta segura", relató.

Al ser consultada sobre el accionar que tuvo la institución educativa, su mamá reconoció: "La única respuesta que me dieron es que lo iban a solucionar".

escuela bullying.jpg Tiene 6 años, sus compañeros le raparon las cejas a la fuerza y no quiere volver a la escuela.

La madre de la menor contó que cuando se acerco a la escuela para reclamar por lo sucedido le dijeron que creían que su hija ya había venido con la ceja de esa forma.

El relato de la madre y la respuesta de las autoridades del colegio

Todo ocurrió dentro de la escuela. "Fue medio difícil construirlo. Ella me contó que fue jugando a las escondidas con sus amigas. Sintió que alguien la arrastró y un nene que es agresivo con sus compañeros le depiló las cejas a la fuerza y le dijo que era una gorda. Ella se pone a llorar y se acerca a la maestra ya en el horario de las clases del aula pero la maestra le dice 'anda a sentarte'".

Y agregó: "Después la maestra cuando me la entregó a mí se hizo la desentendida como que nunca vio nada. Me pareció aberrante la respuesta de la maestra".

Su madre reconoció que Ailén no quiere regresar al colegio. "Primero y principal la directora me dijo que se iba a resolver, que se iban a tomar cartas en el asunto. Pero que no iban a expulsar ni echar a nadie. Querían trabajarlo y me parece algo ilógico porque antes en nuestros tiempos, si alguien hacía algo malo se lo expulsaba. Es la realidad y lo que se tiene que volver a hacer. Y lo segundo es que los padres, alguno estuvieron a favor y otros en contra. Hoy es todos contra todos", concluyó.