Bullying: tiene 6 años, sus compañeros le raparon las cejas a la fuerza y ​​no quiere volver a la escuela

La madre de la menor contó que cuando se acerco a la escuela para reclamar por lo sucedido le dijeron que creían que su hija ya había venido con la ceja de esa forma. Además relató que cuando la nena le contó a la maestra lo que había pasado, la docente le contestó: “Andá a sentarte”.

Finalmente, la niña contó lo sucedido frente a una asistente social y otra acompañante. "Fue la voz de tantos niños que callan", señaló Celeste.

En ese sentido, la mujer dijo que en reiterados ocasiones pidió que saquen a esos chicos que siempre hacen bullying en el colegio pero le dijeron que no lo iban a hacer. "Pedí que saquen a esos nenes pero me dijeron que no era posible porque yo les haría lo mismo "bullying" en sacarlos", sostuvo la joven.

"Estoy esperando a ver qué hacen, mientras tanto mí hija no va a asistir", sostuvo la mamá de la niña al aclarar que finalmente es ella quien no va a mandar más a su hija a esa institución.

Bullying: la historia de la nena a la que le depilaron la ceja

Celeste Calabria compartió en sus redes sociales como fueron sucediendo los hechos que la llevaron a decidir no mandar más a la niña a esa institución. “Entró contenta y salió llorando con la cara tapada”, escribió la mujer luego de relatar que su hija Ailén asiste a la escuela N° 4 de Monte Grande, en Esteban Escheverría.

Al escuchar la historia que le contaba su hija, se desesperó y fue a reclamar a las autoridades de la institución. Según su relato, le dijeron que no habían visto nada, y que incluso pensaron que ella había mandado así a la nena al colegio.



Celeste dijo que su nena no podía hablar y que tardó en poder decir lo que le había pasado. Cuando pudo expresarse, su hija le contó que los nenes la habían llevado a la parte del colegio que están arreglando y la pusieron contra la pared. Una vez allí le pasaron la maquinita de afeitar y le dijeron que no diga nada.

“Yo le dije a la seño y me dijo ‘andá a sentarte’”, le djo Ailén a su mamá, según contó Celeste. “Todos le dicen a la seño que estos nenes me burlan porque me dicen gorda, me pegan y a mí y a otros compañeros nos dicen que nos sentemos”, le dijo Ailén a su madre sobre el calvario que vive todos los días.

Su mamá pidió que saquen a esos chicos del colegio pero le dijeron que no era posible porque “también les estaría haciendo bullying”. Con respecto a la maestra, le dijeron que “lo iban a solucionar”.

“Estoy esperando a ver qué hacen mientras tanto no lo dejo así, mi hija no va a asistir”, afirmó la mamá indignada. “Entre tantas pavadas que me dijeron yo espero que se haga justicia, por Ailu y por todos los nenes”, cerró la mujer.