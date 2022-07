Las imágenes impactan y certifican la golpiza y el bullying que sufrió Franco.

El relato de la mamá de Franco que relata la humillación de su hijo

Andrea, su mamá, habló con A24 y con mucha resignación dijo: “Vi la imagen... La verdad que no lo puedo creer la humillación que sufrió. Era un pueblo de mi confianza y por algo vivo acá. Me vine de Buenos Aires para darle una vida tranquila a mis hijos. La verdad que después me encuentro esto de los compañeros. Es una tremenda humillación para él. Y para mí es una perdición como mamá. Siento haber fracasado", reconoció.

Con todo el dolor que siente, asegura: "Franco no se lo merece por la clase de compañero que es. Solo quiere inclusión en el grupo. No entiendo nada, veo que estaba la maestra sentada hablando al fondo. Con tan solo ver la imagen me alcanza para sufrir esa humillación. De los que estaban grabando y de los que se estaban riendo también", agregó.

Video: el momento de la agresión de sus compañeros

Según dio a conocer la mamá de Franco, el director de la institución, el Colegio N2 Carlos Pellegrini ya estaba enterado de la situación. "Al director es como hablarle a la pared. Él ya lo sabía y yo no estaba enterada. El video llegó a una alumna de otro año y cuando se lo mostró al director, él le dijo que desestime el video. Le pidió que lo borre, que no le de importancia”, reveló.

Al ser consultada por si esto era algo recurrente en la vida de Franco, su madre dijo que no estaba enterada. "Me entero por este video, yo fui mamá hace 13 días y mi hijo me dijo que no quiere traerme problemas. Si no, yo no me entero. El no me quiso contar esta situación”.

La historia de Franco

Según contó su madre, Franco tiene problemas en la fluidez del habla. “Aparentemente les molesta. El quiere estar con ellos, quiere inclusión. El está ahí insistiendo y sus compañeros lo corren a un costado. Siempre me dicen que lo molestan", asegura su madre.

Por último, Andrea reconoce que le daba consejos a Franco sobre cómo tenía que actuar: "Yo le decía que le diga a la maestra. Él me decía que sí y me repite que no quiere traerme problemas. Como va a ser un problema para mí responder a una situación así", detalla su madre.

Su madre confesó que Franco no quería ir a la escuela en las últimas semanas. "Yo no sabía porque no quería ir. El prefiere estar en casa. La verdad que él recibía todo este desprecio. Lo único que pido es que esto no llegue más lejos. Por él y por otros chicos. Yo confiaba en las autoridades del colegio pero nadie hizo nada", concluyó su madre.

Jonás, el nene con autismo y víctima de bullying

video-nene-autismojpg.webp La madre del nene con autismo, víctima de bullying, denunció que "recibió amenazas" y que sus hijos se quedaron sin escolaridad (Foto: captura de TV).

Hace unas semanas, se difundió un video en el que el chico de 8 años era golpeado por sus compañeros de colegio en el partido de San Martín. Su madre difundió su historia y ahora sus hijos no tienen colegio adónde ir. La mamá también denunció que recibió amenazas y que se quedó sin escolaridad.

"Todavía no desaparecen los moretones de las piernas de Jonás por las patadas que recibió. Durante el día llora, está nervioso y le duele la panza a tal punto de no querer comer", contó su mamá en diálogo exclusivo con A24.com.

Tras denunciar el caso de bullying, la mujer contó que recibió amenazas para que "me callara".