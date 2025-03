El desesperante pedido de auxilio de una mujer atrapada en su auto en medio del agua: "¡Dios, ayudame!"

La mujer había salido de su casa a las 5:40 de la mañana con destino a un turno médico, sin imaginar que quedaría atrapada en plena tormenta. En cuestión de minutos, el agua comenzó a ingresar al auto y rápidamente alcanzó un nivel alarmante.

"Tengo el agua hasta el pecho, el agua ya subió al volante", detalló Ana, describiendo la gravedad del momento. El temor de abrir la puerta y ser arrastrada por la corriente la paralizaba. "No sé si me va a abrir la puerta, es tan fuerte la corriente que me da miedo intentarlo", explicó.

Mientras seguía dentro del vehículo, Ana se comunicó con amigos y compañeros de trabajo, buscando cualquier tipo de ayuda. En paralelo, su testimonio se viralizó entre los oyentes de la emisora, quienes comenzaron a compartir su historia y pedir asistencia.

Afortunadamente, después de largos minutos de incertidumbre, Ana fue rescatada y pudo refugiarse en el balcón de una casa cercana. Con el impacto aún latente, quiso agradecer el apoyo recibido: "Gracias a todos los oyentes por la fuerza que hicieron. Toda la ciudad se solidarizó y estoy bien".