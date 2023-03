El drama de los que no tienen luz hace días en La Cruel Verdad: "No podemos más"

"Ya me tienen podrida, es una vergüenza encima Larreta, nos manda la infantería. Que venga a dar la cara", advirtió una vecina de Parque Avellaneda al móvil de A24 durante el programa La Cruel Verdad.

"No puedo más, hace siete días que estoy sin luz. No tengo agua, estoy acá porque tengo que hacer algo", señaló a cámara Irene, una adulta mayor de 89 años que se encontraba en la manifestación.

Y agregó entre lágrimas en diálogo con Esteban Trebucq: "Entro a mi casa como puedo, me levantaron en brazos para entrar a mi casa. Nunca me imaginé pedir por esto. No poder prender ni un ventilador. Hace una semana que no duermo bien".

En ese sentido, el conductor aseguró que "en la década del 80 la electricidad la manejaba el Estado y era un desastre" y explicó: "Si vos tenés un servicio o bien pero no le podés fijar el precio al servicio ni al bien para venderlo. ¿Harías una inversión?".

"En Argentina, el servicio de energía o transporte el dueño no fija el precio, neotnces no va a saber cuanto va a ser su estructura de costos ni su margen de ganancias. Por lo tanto, mucha gente no sabe cuánto va a valer", advirtió.

Y cuestionó: "Lo que sale barato, generalmente es de mala calidad. Sino habría luz".

En el barrio de Flores, donde también los vecinos salieron a la calle a reclamar, una mujer advirtió: "Siento que nos están robando y no hacen nada". "Desde los últimos partidos del Mundial que se está cortando la luz. Ahora en el verano, olvidate", comentó.

Las localidades más afectadas

Las localidades bonaerenses más afectadas en el área de Edesur eran Berazategui, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús y Lomas de Zamora.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, las zonas más afectadas por los cortes son los barrios Almagro, Balvanera, Boedo, Almagro, Mataderos, Villa Lugano y Flores.

Por motivo de la falta de suministro eléctrico, vecinos de distintos barrios de la Ciudad y el Conurbano bonaerense realizaron protestas con el fin de dar visibilidad a su reclamo por el faltante de electricidad.

El ENRE anunció este martes que enviará al Congreso, en los próximos 90 días, un informe en el que se analizará y evaluará el desempeño de la prestación del servicio público de distribución eléctrica de Edesur, "y el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión".

"La auditoría en curso considera la evaluación operativa y de gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de los reclamos de los usuarios en la reposición del servicio, incumplimientos estos que más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión", informó en un comunicado.