"No podemos trabajar y estamos al borde del colapso. Tengo un montón de gente atrás y no sé que más hacer", indicó, entre lágrimas, el dueño de la PyME. "Estoy despierto desde las 4 AM pensado para ver cómo seguir".

"Los proveedores nos acompañan, pero se terminó el giro comercial hace 14 días porque no podemos seguir", detalló Morante. Y concluyó: "No estamos pidiendo una gauchada, necesitamos trabajar. Es lo único que sabemos hacer".