El editorial de Baby Etchecopar: "HUMMM! El diablo..."

"No tienen vergüenza, seguir generando impuestos cuando no abrieron una fuente de trabajo. Encima se pelean tratando de armar un movimiento que van a desarmar en dos años. Tienen que ir presos".

"Cada vez que habla Alberto dice gansadas, como lo del demonio. No son locos, los locos no roban, no mienten, no buscan fueros. Nos robaron la Argentina."

"No se investigó la muerte de Nisman, el atentado a la Embajada de Israel, la causa AMIA"

"Cristina le dijo al embajador de Estados Unidos que le de apoyo al proyecto de quienes tienen plata en el exterior. Porque se piensan que no lo tienen a su nombre. Ustedes tienen testaferro de lo que se afanaron, no los argentinos"

El editorial completo de Baby Etchecopar