"Si el bono es una solución, no soluciona nada. Lo único que saben hacer es ordeñar al Estado, lo único que se les ocurre es sacar más guita de algún lado"

"Le quiero decir a Milei: a mi no me banca nadie. No me banca Larreta, no me banca Macri. Tratá de no difamarme".

"Es un desastre en manos de quien está gobernando el país. Yo no le veo salida"

El editorial completo de Baby Etchecopar