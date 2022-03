El editorial de Baby Etchecopar: ¡Ya basta!

"Un presidente no puede en un momento de crisis decirle a la gente que nos juntemos y hagamos terapia. Eso no es de un estadista. Le están pegando en el piso y pagar todo lo que dijo de Cristina." "Un presidente no puede en un momento de crisis decirle a la gente que nos juntemos y hagamos terapia. Eso no es de un estadista. Le están pegando en el piso y pagar todo lo que dijo de Cristina."

"Usted no es John Lennon, Alberto y su mujer no es Yoko Ono. Máximo Kirchner no es Lacalle Pou, que es uno de los estadistas latinoamericanos. Cristina no es una arquitecta egipcia, quiere quedarse con todo el poder. Todos juntos, hacen un grupo de sinvergüenzas que nos destruyeron el país."

"Son tan malos uno como el otro, Alberto es un inoperante y Cristina solo tiene maldad".

"¿De qué moral puede hablar Alberto si permitió que se robaran las vacunas, hizo fiestas en Olivos?".

El editorial completo de Baby Etchecopar por A24