El emotivo abrazo del papa León XIV a un sacerdote con parálisis que conmovió a todos en Córdoba

Uno de los momentos centrales de la jornada ocurrió cuando un sacerdote del presbiterio de la Arquidiócesis de Córdoba relató cómo una complicación médica transformó su vida y su manera de ejercer el ministerio. "Hace 11 años, por una pérdida de oxígeno sufrida durante una cirugía menor, quedé con múltiples discapacidades para hablar, mover mis manos y algunas partes del cuerpo", contó ante el Pontífice.

El religioso explicó que, a partir de ese episodio, debió atravesar un profundo proceso personal para encontrar nuevas formas de continuar con su vocación sacerdotal. "Desde ese momento, tuve que discernir cómo seguir viviendo como sacerdote y como discípulo de Jesús", recordó.

Lejos de abandonar su actividad pastoral, decidió continuar acompañando a otras personas, adaptándose a sus limitaciones físicas y apoyándose en quienes lo cuidan diariamente. "Elegí abrirme, compartir con mis límites, abrazando la vida como viene, seguir sonriendo, seguir formándome en todas las dimensiones, interceder, perdonar y ayudar como puedo", expresó.

También contó que, hace algunos años, recibió la propuesta de volver a presidir celebraciones religiosas, una posibilidad que consideró especialmente importante en su recuperación personal. "Hace un par de años me pidieron que presida las misas y eso fue un gran regalo de Dios para mí", aseguró.

El papa en la Catedral de Córdoba. (Foto: REUTERS)

El sacerdote reveló además que los avances tecnológicos permitieron recuperar su voz, lo que actualmente le facilita comunicarse y compartir su experiencia con otras personas. Al finalizar su intervención, León XIV se acercó para abrazarlo, protagonizando una de las escenas más emotivas de su paso por la Catedral de Córdoba.

La carta de Laura, una virgen consagrada que habló sobre su enfermedad

Otro de los testimonios que recibió el Pontífice fue el de Laura, virgen consagrada de la diócesis de Santo Tomé, quien le dio la bienvenida mediante una carta que leyó durante el encuentro. En su mensaje recordó el día de su consagración, el 17 de julio de 2009, cuando su obispo tomó sus manos y pronunció una frase que, según relató, quedó grabada para siempre en su corazón: "Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo".

Laura también compartió su experiencia como docente en una escuela rural, donde aseguró haber aprendido, junto a sus alumnos, que las dificultades no deben definir el destino de una persona. Durante su intervención, habló sobre la enfermedad que afecta su visión y explicó cómo esa situación modificó su manera de comprender el servicio a los demás.

Laura, virgen consagrada de la diócesis de Santo Tomé. (Foto: captura)

En ese sentido, reflexionó sobre el significado de "ensuciarse las manos" y sostuvo que ayudar no siempre implica encontrar soluciones inmediatas. A veces, explicó, también significa "permanecer al lado de alguien, acompañar, cuidar y aceptar el cuidado de otras personas".

La religiosa cerró su carta con una pregunta dirigida a León XIV sobre cómo acercarse a la realidad cotidiana de las comunidades y transformar la fragilidad humana en una oportunidad para construir vínculos de solidaridad, servicio y esperanza. Finalmente, encomendó a las oraciones del Papa a todas las integrantes del orden de las vírgenes consagradas.

El mensaje de un seminarista de Mendoza al Papa

Durante la jornada también tomó la palabra Julián, un seminarista de Mendoza, quien destacó la importancia de la presencia de León XIV en la Argentina. "Nos hace muy bien tenerlo entre nosotros", expresó ante el Pontífice.

El joven compartió su experiencia durante el proceso de discernimiento vocacional y recordó su participación en actividades pastorales destinadas a acompañar a personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad. "Cuando estaba decidiendo mi destino, participé de la pastoral, acompañando hermanos y hermanas en circunstancias difíciles", relató.

Según explicó, aquellas experiencias lo ayudaron a descubrir el camino que quería seguir dentro de la Iglesia. "Sin tener muy claro mi camino, internamente sentí que Dios me invitaba a gastar mi vida en aquellos que viven en la intemperie", manifestó.

El seminarista también remarcó la necesidad de desarrollar una mayor sensibilidad frente al sufrimiento ajeno y de acompañar a quienes enfrentan dificultades: "Sensibilizarnos ante el dolor de la gente, no dejarlos solos", sostuvo. El encuentro continuó con la participación de obispos de distintas diócesis argentinas, quienes también compartieron cartas y reflexiones con el Pontífice.

Cómo continúa la agenda del papa León XIV en la Argentina

Tras finalizar sus actividades en Córdoba, León XIV tenía previsto regresar a Buenos Aires para continuar con su agenda pastoral. Entre los compromisos programados figuraba un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, uno de los puntos destacados de su visita a la capital argentina.

La jornada cordobesa dejó como protagonistas a los religiosos que compartieron sus experiencias personales y, especialmente, al sacerdote que recibió el abrazo del Papa después de relatar cómo logró continuar con su vocación pese a las consecuencias de una cirugía.