El video con la reaparición de Juan Darthés en Brasil tras ser condenado

Se trata de un video donde se lo ve al artista acompañado de su esposa María del Carmen Leone comprando en el interior de un local de indumentaria y caminando a paso veloz.

En la misma se lo ve vestido con una campera, una gorra y sosteniendo bolsas en su mano. "Darthés de compras en Río. Iba mirando para abajo y no se sacaba la gorra", se precisa en la historia subida a las redes del ciclo que conduce Yanina Latorre.

El material de inmediato causó repercusión ya que hacía varios meses que a Juan Darthés no se lo veía en público.

Qué dijo Thelma Fardin tras quedar firme la condena a Juan Darthés en Brasil Thelma Fardin

Thelma Fardin charló en vivo con Pamela David en Desayuno Americano (América TV) y expresó sus sensaciones luego de casi una década de lucha judicial en tres países diferentes.

"Para mí está terminado hace rato, en términos personales también hay algo de conocer el derecho que me fue permitiendo comprender desde esa mirada lo que estaba sucediendo en el proceso", confió de entrada la actriz tras una larga batalla legal.

Y fue clara sobre la confianza que tuvo desde un principio sobre el destino judicial de Darthés: "Cuando conocés eso, sabés que era muy poco probable que le admitieran alguno de estos recursos, que después de las dos sentencias que ya hubo -esta es la tercera- se pudiera revertir", señaló.

"De algún modo ya estaba terminado desde hace tiempo, pero sin dudas no deja de ser importante", agregó con seguridad Fardin al explicar lo que significa para ella que el actor finalmente purgue su condena.

"No quiero hablar más de esto. Para mí es muy fuerte seguir viendo su cara", cerró la artista.