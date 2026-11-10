Tini Stoessel llegó a un acuerdo familiar y se conoció con cuánto dinero se quedó su padre Alejandro

Otro dato que llamó la atención fue la postura que habría tomado Tini respecto de los inmuebles. Según explicó Ambrosino, la artista no habría querido quedarse con ninguna propiedad, con excepción de la casa de San Isidro donde vive actualmente.

También forman parte del patrimonio una vivienda en Martínez y un departamento donde reside su abuela materna. Aunque este último estaría a nombre de la cantante, continuaría destinado a la señora.

Por otra parte, la propiedad de Miami tiene una titularidad compartida entre Tini y Alejandro, con un 50% para cada uno. Sin embargo, la cantante tampoco tendría intenciones de conservar su parte.

Finalmente, uno de los puntos centrales del acuerdo habría sido resolver la titularidad de las cuentas en el exterior que actualmente figuran a nombre de Alejandro Stoessel. Esos fondos pasarían a estar bajo la administración de la persona que Tini designe, como un abogado o contador, aunque no quedarían directamente a nombre de la artista.

Se supo cómo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul el próximo 19 de diciembre promete tener una impronta muy particular y sorprender con una celebración que estará lejos de ser un casamiento convencional. Con una puesta en escena inspirada en el cine, momentos especialmente pensados y una estética muy ligada a la personalidad de la cantante, la fiesta tendría todos los condimentos para convertirse en un evento inolvidable.

Quien reveló nuevos detalles sobre los preparativos fue Yanina Latorre, durante su programa radial en El Observador. Allí contó que Tini está involucrada de lleno en la organización y que cada aspecto de la celebración responde a una idea artística que ella misma viene desarrollando.

Según explicó la conductora, la propuesta tendría una estructura similar a la de un espectáculo, con distintas escenas inspiradas en películas que tienen un significado especial para la historia de amor de la pareja. “Ella lo escribió como si fuera un show”, aseguró Yanina, al dar cuenta del nivel de producción que tendría el casamiento.

Pero uno de los detalles más llamativos de su relato fue la utilización de tres producciones cinematográficas como eje de diferentes momentos de la noche. Si bien no reveló cuáles son los títulos elegidos, precisó que una tendrá mayor protagonismo en la ambientación general, mientras que las otras dos estarán presentes en distintos tramos de la celebración.

“Hay partes que van a ir pasando basado en tres películas que los identifican a ellos con su historia de amor”, detalló.

Además, Latorre adelantó que una heroína de una de esas películas será fundamental para definir la estética de la fiesta, especialmente en la entrada y la decoración. La elección tendría un sentido personal para Tini, que encuentra en ese personaje una identificación con su propio camino profesional y personal. “Va a ser como estar en Disney, muy Tini todo”, sintetizó la periodista.

Por último, remarcó el compromiso de la cantante con cada detalle de la boda: “De todo se ocupa ella. Todo, todo, todo”.