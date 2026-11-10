El papa León XIV en la Catedral de Córdoba: "Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío como les pidió su paisano Francisco"

"Nuestra vida pertenece a dios", remarcó y llamó a mantener "el trato con el Señor que sostiene a todo lo demás". Con un mensaje a los seminaristas, les pidió: "Aprendan a mirar con los ojos de dios y a dejarse evangelizar por su pueblo. Quien menos tiene también puede enseñarnos mucho".

"La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual", remarcó y sostuvo que "el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta, también la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna". "La caridad cristiana se compromete con todo esto", aclaró.

"La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, no es una ONG, la Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y el evangelio. Si por hipótesis una vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús esa sería una Iglesia muerta", diferenció.

A raíz de unos de los testimonios que recibió de un cursa con parálisis, el santo padre compartió que pensó en su "reciente hospitalización" tras ser operado de un adenocarcinoma pulmonar, lo que -explicó- le hizo al cura Brochero que enfermo "seguía sirviendo a su pueblo".

"Dios sigue derramando su gracia y quiere contar con ustedes para hacerla llegar desde La Quiaca hasta Ushuaia y hasta el último rincón de la tierra. Atrévanse a mirar a la Argentina con los ojos de dios. Sueñen con jóvenes preguntándose si Cristo los llama, con parroquias que sigan comunidades vivas de fe, con familias religiosas que tengan la audacia de sus fundadores", planteó.

Sueñen con una iglesia que siga haciendo lío como les pidió su paisano Francisco

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