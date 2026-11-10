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Aumento, bono de $70.000 y el aguinaldo: cuánto cobrarían en diciembre los jubilados de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social liquida en diciembre el último ajuste del año junto al haber, el bono extraordinario y el aguinaldo. Conocé en detalle cuáles serían los ingresos netos de bolsillo para jubilados y pensionados.

Cuánto cobrarían en diciembre los jubilados de ANSES (Foto: A24.com).

Cuánto cobrarían en diciembre los jubilados de ANSES (Foto: A24.com).

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrían recibir un nuevo aumento del 1,8% en diciembre de 2026, de acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central. A esta actualización se sumarán el medio aguinaldo y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran los haberes más bajos.

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De confirmarse la estimación, los titulares de la jubilación mínima percibirían un ingreso total de $748.229,97 durante el último mes del año. El cálculo contempla el haber mensual actualizado, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el refuerzo previsional.

El porcentaje de movilidad todavía no es definitivo. El dato final dependerá de la inflación de octubre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves 12 de noviembre a las 16. Luego de conocerse ese indicador, ANSES deberá oficializar los nuevos importes.

Jubilados ANSES: cuánto cobrarán en diciembre con aumento, bono y aguinaldo

La liquidación de diciembre tendrá tres componentes para los beneficiarios que perciben la jubilación mínima: el haber actualizado por movilidad, el medio aguinaldo y el bono extraordinario.

Con el incremento estimado del 1,8%, los ingresos totales proyectados para las principales prestaciones previsionales serían los siguientes:

  • Jubilación mínima: $748.229,97, con aguinaldo y bono de $70.000 incluidos.

  • Jubilación máxima: $4.563.845,40.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $612.583,98.

  • Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad y Vejez: $544.760,98.

  • PNC para Madres de 7 Hijos: $748.229,97, equivalente a la jubilación mínima con aguinaldo y refuerzo.

Los importes corresponden a estimaciones y podrán modificarse cuando se conozca el porcentaje definitivo de actualización.

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Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones de diciembre

El incremento proyectado del 1,8% surge de las estimaciones del REM, elaborado por el Banco Central a partir de las expectativas de distintas consultoras y entidades financieras.

Sin embargo, la movilidad previsional se determina en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores. Por eso, para establecer el aumento que regirá en diciembre será necesario esperar el dato de inflación de octubre.

Una vez publicado el indicador, ANSES deberá comunicar los valores actualizados de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones alcanzadas por la movilidad.

Quiénes cobrarán el bono de $70.000 en diciembre

El refuerzo extraordinario de $70.000 está destinado a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, con el objetivo de complementar sus ingresos mensuales.

De mantenerse el esquema vigente, quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono completo. Para los beneficiarios que superan ese haber, el refuerzo puede liquidarse de manera proporcional, hasta alcanzar el límite de ingresos establecido.

El bono se suma al haber mensual, pero no se incorpora al cálculo del aguinaldo.

Cuándo se paga el aguinaldo a los jubilados de ANSES

En diciembre, los jubilados y pensionados también recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al segundo semestre de 2026.

El medio aguinaldo equivale al 50% del mayor haber mensual percibido durante ese período. Por lo tanto, su importe se calcula sobre la prestación previsional y no incluye el bono extraordinario de $70.000.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima tendrán en diciembre un ingreso integrado por el haber actualizado, el medio aguinaldo y el refuerzo previsional, que en conjunto alcanzarían los $748.229,97 si se confirma la suba proyectada.

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