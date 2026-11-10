Aumento, bono de $70.000 y el aguinaldo: cuánto cobrarían en diciembre los jubilados de ANSES

Con el incremento estimado del 1,8%, los ingresos totales proyectados para las principales prestaciones previsionales serían los siguientes:

Jubilación mínima: $748.229,97, con aguinaldo y bono de $70.000 incluidos.

Jubilación máxima: $4.563.845,40.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $612.583,98.

Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad y Vejez: $544.760,98.

PNC para Madres de 7 Hijos: $748.229,97, equivalente a la jubilación mínima con aguinaldo y refuerzo.

Los importes corresponden a estimaciones y podrán modificarse cuando se conozca el porcentaje definitivo de actualización.

Confirman el BONO para jubilados de ANSES: cuánto y cuándo cobran en noviembre

Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones de diciembre

El incremento proyectado del 1,8% surge de las estimaciones del REM, elaborado por el Banco Central a partir de las expectativas de distintas consultoras y entidades financieras.

Sin embargo, la movilidad previsional se determina en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores. Por eso, para establecer el aumento que regirá en diciembre será necesario esperar el dato de inflación de octubre.

Una vez publicado el indicador, ANSES deberá comunicar los valores actualizados de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones alcanzadas por la movilidad.

Quiénes cobrarán el bono de $70.000 en diciembre

El refuerzo extraordinario de $70.000 está destinado a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, con el objetivo de complementar sus ingresos mensuales.

De mantenerse el esquema vigente, quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono completo. Para los beneficiarios que superan ese haber, el refuerzo puede liquidarse de manera proporcional, hasta alcanzar el límite de ingresos establecido.

El bono se suma al haber mensual, pero no se incorpora al cálculo del aguinaldo.

Cuándo se paga el aguinaldo a los jubilados de ANSES

En diciembre, los jubilados y pensionados también recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al segundo semestre de 2026.

El medio aguinaldo equivale al 50% del mayor haber mensual percibido durante ese período. Por lo tanto, su importe se calcula sobre la prestación previsional y no incluye el bono extraordinario de $70.000.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima tendrán en diciembre un ingreso integrado por el haber actualizado, el medio aguinaldo y el refuerzo previsional, que en conjunto alcanzarían los $748.229,97 si se confirma la suba proyectada.