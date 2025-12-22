Los particulares detalles del baby shower anti tradicional de Sofía Pachano: las fotos

sofia pachano baby shower no tradicional

“Tengo la mejor mamá del mundo que armó toda la mesa y la decoración. Te amo”, comentó Sofía sobre su madre, Ana Sans, quien estuvo presente en la fiesta de su primer nieto.

La mesa principal del festejo organizado en su casa estuvo decorada de centros de mesa en tonos verdes, blancos y azules y en cada asiento un bastidor para que cada una de sus invitadas pueda bordar el dibujo que elija para colocarlo en un body para su bebé.

Y la particular torta que se preparó estaba decorada completmente con galletitas surtidas: “Torta que pido, torta que me hace”, comentó con felicidad. Y agregó con humor: “Encima, como las galletitas vienen todas rotas glaseó una por una y me hizo una mini para mí sin azúcar”.

“Muy de tía bordar y chusmear”, destacó en otra imagen del baby shower junto a dos de las invitadas. Y luego en otra imagen grupal de quienes la acompañaron en este momento tan especial reflejó emocionada: "Quiero decir de esta tribu de mujeres que me acompañan día a día. Las amo... Me emociona que mi hijo las tenga a todas ustedes en su vida. Gracias".

sofia pachano baby shower no tradicional 6

sofia pachano baby shower no tradicional 5

sofia pachano baby shower no tradicional 4

sofia pachano baby shower no tradicional 3

sofia pachano baby shower no tradicional 2

La novedosa forma en que Sofía Pachano y Santiago Ramundo revelaron el sexo de su bebé

Sofía Pachano emocionó a sus seguidores de Instagram al anunciar el sexo del bebé que espera junto a su pareja, el actor Santiago Ramundo.

La noticia fue compartida por la actriz a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde incluyó una serie de imágenes en blanco y negro y a color, en las que se la ve abrazada a su pareja mientras sostiene un diario con un titular que no deja lugar a dudas: "¡Extra, extra! ¡Es varón!".

sofia pachano 3

“¡Es varón! Le damos la bienvenida a un nuevo canillita a la familia paterna. Mientras que en la familia materna nos preparamos para comprar los derechos de ‘Newsies: El Musical’”, describió con humor la hija de Ana Sans y Aníbal Pachano.

Y añadió a pura diversión: “Pd.: no pregunten nombre porque no tenemos, seguirá siendo bebé Millas por ahora”, haciendo referencia al apodo con el que ya todos llaman al pequeño y que se ha convertido en una forma cariñosa de referirse al nuevo integrante de la familia.