Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026 y anticipó ajustes en las partidas para sostener el déficit cero

En ese sentido, anticipó que, si el proyecto se convierte en ley, el Ejecutivo “acomodará las partidas” para sostener el orden de las cuentas públicas, sin recurrir a una mayor presión impositiva.

Milei el cronista

“Vamos a buscar la forma por todos los medios de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”, reiteró en dialogo con LN+, marcando una vez más la línea económica que guía su administración.

Y agregó: “No creo que haya sido una traición a Mauricio Macri. Es parte de cómo se maneja la lógica de la política y no tiene que ver con ningún pacto con Sergio Massa”, aseguró.

En la misma línea, rechazó de plano las versiones sobre acuerdos con sectores del kirchnerismo. “Vienen endosándome pactos con Massa, con el kirchnerismo y con Cristina Kirchner, y Cristina terminó presa en este Gobierno”, lanzó.

“No pueden pretender estar afuera de la ley. Si Arca no hiciera eso estaría incumpliendo los deberes de funcionario público”, afirmó, en referencia a la presentación realizada por la agencia de recaudación nacional.

Otro de los temas abordados fue la posible ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Milei confirmó que, por el momento, no impulsará el nombramiento de nuevos jueces. “No es el momento. Primero tengo que lograr los dos tercios. Sería tensar de manera innecesaria”, explicó.

Además, dejó en claro que no está dispuesto a negociar con el kirchnerismo para alcanzar ese objetivo. “Cuando logremos contar con los dos tercios sin golpear la puerta del kirchnerismo, lo haremos”, señaló.

Milei, sobre la economía argentina: "Se va a pagar" e "inflación cero"

En el plano económico, el Presidente confirmó que la Argentina afrontará el pago de la deuda por 4.300 millones de dólares que vence en enero. “Se va a pagar”, aseguró, y detalló que existen distintas alternativas de financiamiento. “Tenemos el cash y ofertas de financiamiento. Solamente de bancos recibimos 7.000 millones de dólares”, precisó.

También defendió el esquema de bandas de flotación del dólar, al señalar que sirve para administrar la volatilidad del tipo de cambio. Según explicó, estas bandas están alineadas con la inflación y forman parte del camino hacia un esquema más flexible. “Se va a inflación cero”, afirmó, y pronosticó que entre junio y agosto del próximo año el índice comenzará a ubicarse en niveles cercanos a cero.

Finalmente, Milei destacó los números de su gestión en materia de reservas y deuda. “Somos el Gobierno que más dólares compró, 30.000 millones, y que más deuda pagó, 50.000 millones”, sostuvo.

Además, proyectó que, si la economía crece al 5% y se mantiene la base monetaria en términos del PBI, será necesario comprar entre 10.000 y 17.000 millones de dólares adicionales, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero.