La semana en los mercados, con buenas señales para el Gobierno: dólar, riesgo país y acciones hoy

Si bien los bonos en dólares subieron 0,6% en promedio, la rueda en este segmento fue mixta debido a que los bonos de corto plazo sufrieron "toma de ganancias", mientras que los del tramo medio continuaron reaccionando de forma positiva a los anuncios del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los operadores señalan que la marcha del presupuesto en el Congreso es un elemento a favor de Milei. Aunque resta saber qué sucederá con los fondos que la oposición logró mantener para discapacitados y las Universidades.

Noticias favorables para la Argentina desde los centros financieros

El riesgo país sigue establecido en el rango de los 500 puntos, pero los analistas financieros creen que si en enero se pagan los vencimientos sin problemas, sin disminución de reservas y sin impacto en la inflación, debería seguir bajando. El paraíso no está tan lejos, por debajo de los 400 puntos.

Otro indicador internacional es el ranking de los países que elabora Standard & Poor´s. El mundo está dividido por un complejo sistema, expresado en letras y el signo "+" o "-". Eso determina el grado de confianza que los países tienen de pagar efectivamente una deuda.

El ranking es el siguiente:

Grado de inversión

Bajo riesgo de incumplimiento.

AAA : Máxima calidad crediticia, riesgo mínimo.

AA+ / AA / AA– : Muy alta calidad, riesgo muy bajo.

A+ / A / A– : Buena capacidad de pago, sensible a cambios económicos.

BBB+ / BBB / BBB–: Capacidad adecuada de pago; último escalón del grado de inversión.

Grado especulativo (alto riesgo)

Mayor probabilidad de default.

BB+ / BB / BB– : Vulnerable ante condiciones adversas.

B+ / B / B– : Riesgo elevado; capacidad de pago limitada.

CCC+ / CCC / CCC–: Riesgo sustancial de incumplimiento. (Nueva posición para la Argentina)

CC : Muy alta probabilidad de default.

C : Incumplimiento inminente o muy probable.

D: Default (incumplimiento efectivo).

Si se observa toda la graduación, todavía persiste la desconfianza hacia el país, pero cada ascenso significa una clara mejoría de la expectativa en el país. El objetivo de saltar del "grupo especulativo" al de "grado de inversión" está más cerca, aunque sea a marcha lenta.

Sin embargo, hay que tener en cuenta un dato muy importante: cuando Milei ganó las elecciones de octubre, el riesgo país se desplomó. Estaba arriba de 1.200 puntos y bajó a 600 puntos. Y ya está en torno a los 550.

Dólar, acciones y bolsa de Nueva York

El dólar BNA, el oficial, está a $1.475, estabilizado. El Blue bajó a $1.490, pero se mantiene - como ha sido tradicional - por encima del oficial. Y el dólar mayorista, que se mueve entre las bandas cambiarias, está en 1.456 pesos.

Este viernes, si repite lo del jueves, pone de manifiesto un mejor ánimo en el contexto internacional. El índice Merval en dólares finalizó la rueda en la zona de los 2050 puntos, experimentando un aumento de 5% respecto del cierre anterior. Las acciones bancarias se destacaron notablemente, con el Grupo Supervielle y el Grupo Financiero Galicia con las mayores subas.

El Presupuesto 2026, con media sanción, es un hecho muy positivo para los mercados. El resultado dejó la duda sobre los fondos que mantuvo la oposición en el proyecto. El Senado puede insistir con el proyecto original o eventualmente, ser vetado por el presidente. Pero eso será más adelante. Por ahora, el cierre de la semana financiera es una buena noticia para el Gobierno.