El Gobierno de la Ciudad presiona a las empresas de recolección por la basura en las calles

En ese marco, fuentes cercanas a la Jefatura de Gobierno reconocieron que uno de los inconvenientes más comunes se da durante la recolección nocturna, cuando los camiones dejan sin recoger los residuos que quedan tirados alrededor de los contenedores.

“Cada camión tiene un ayudante que debe bajar a barrer los diseminados y meterlos dentro del contenedor, luego volcar”, señalaron a A24.com.

En la misma línea, las autoridades criticaron la falta de barrido matutino en cordones de veredas y alrededor de los árboles, lo que permite que la suciedad se acumule a lo largo del día y agrave aún más la problemática.

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Otro aspecto señalado es que los supervisores de las empresas no estarían cumpliendo con la fiscalización del “80% de las tareas realizadas en calle”, como establece el pliego. Las compañías concesionarias del servicio incluyen a Cliba, AESA, Urbasur, Solbayres, Ashira y Nittida, encargadas de distintas zonas de la Ciudad.

Todas estas observaciones forman parte de la auditoría que realiza la Secretaría de Higiene Urbana, dirigida por Matías Lanusse desde el mes pasado bajo dependencia directa de la Jefatura de Gabinete.

Basura en las calles porteñas: el Gobierno de la Ciudad promete "endurecer" los controles

En las últimas horas, desde el Ejecutivo anticiparon que “van a endurecer los controles y ejercer presión a las empresas y al gremio” para mejorar el servicio.

Jorge Macri ya había admitido el problema durante la apertura de sesiones de la Legislatura: “Mejoramos, pero la Ciudad no está todavía tan limpia como quisiéramos”.