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Escándalo en Gran Hermano: cortaron la transmisión en medio de una fuerte denuncia

La transmisión en vivo de Gran Hermano fue interrumpida dos veces después de una polémica conversación entre Luana Fernández y Brian Sarmiento, y en redes ya hablan de una grave situación que la producción intentaría ocultar.

7 jun 2026, 09:38
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Escándalo en Gran Hermano: cortaron la transmisión en medio de una fuerte denuncia
Escándalo en Gran Hermano: cortaron la transmisión en medio de una fuerte denuncia

Escándalo en Gran Hermano: cortaron la transmisión en medio de una fuerte denuncia

Un nuevo escándalo sacude a Gran Hermano (Telefe) y volvió a encender las alarmas entre los fanáticos del reality. Todo ocurrió durante una conversación en la cocina de la casa, cuando una serie de comentarios provocó que la transmisión en vivo fuera interrumpida de manera abrupta.

Después de comer, Emanuel Di Gioia, Leandro Nigro y Zunino charlaban en la mesa cuando este último lanzó: “Yo no tengo energía”. En ese momento, Luana Fernández, que estaba lavando los platos, intervino preguntando: “¿No tienen energía?”.

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La situación parecía una charla más dentro de la convivencia, hasta que Emanuel miró a Luana y comentó: “Che, el que está sin energías es Brian (Sarmiento)”. Fue entonces cuando la participante respondió con una frase que generó un fuerte revuelo en redes.

“Sí, ¿no? Entonces le voy a tocar el pi… más seguido”, dijo entre risas. Inmediatamente, la transmisión fue cortada y apareció la clásica placa con música y los nombres de los nominados.

Minutos más tarde, el vivo regresó, pero el tema volvió a aparecer en escena. Sin embargo, otra vez decidieron interrumpir la emisión justo cuando Luana agregaba: “¿Lo viste a Brian? Está haciendo quilombo porque ayer jodimos, viste que a veces él jode…”.

Las reiteradas interrupciones no pasaron desapercibidas para los seguidores del programa, que rápidamente comenzaron a hablar en redes sociales de una posible situación de acoso que la producción estaría intentando ocultar o, al menos, evitar mostrar en detalle.

Por el momento, desde el reality no hicieron declaraciones oficiales sobre lo sucedido. Ahora, todas las miradas apuntan a la próxima gala en vivo para saber si Santiago del Moro o la producción harán referencia al episodio.

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