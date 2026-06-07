La inesperada revelación de Mirtha Legrand sobre un antiguo amor cordobés: "Estuve comprometida"

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Cómo fue la historia de amor de Mirtha Legrand con un cordobés

La historia se remonta a 1945, cuando una joven Mirtha conoció a Julio Albar Díaz en el Jockey Club de Córdoba. Entre encuentros, bailes y reuniones sociales nació una relación que rápidamente se volvió seria y que incluso llegó a tener presentación formal entre las familias.

En aquel momento, el romance tomó tanta relevancia que la actriz llegó a anunciar públicamente que pensaba alejarse del cine para dedicarse a formar una familia. “Soy feliz, el amor nos ha conducido por su ruta encantada”, declaraba por entonces.

Sin embargo, todo cambió cuando viajó a Buenos Aires para filmar Cinco besos. Durante ese trabajo conoció a Daniel Tinayre y quedó completamente enamorada del director, con quien luego compartiría una de las historias de amor más emblemáticas del espectáculo argentino.

Pero hubo un detalle que todavía hoy le genera culpa a la diva. “Fue por teléfono, fue horrible. Hasta el día de hoy no me lo perdono. Era un ser extraordinario Julio. Lo sigo recordando”, confesó sobre la manera en que terminó aquel compromiso.

Conmovida, Mirtha dejó en claro que, pese al paso de las décadas y a la vida que construyó junto a Tinayre, aún conserva un recuerdo muy especial de quien fue su primer gran amor.