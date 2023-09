En la misma línea, agregó: “Esta señora falleció hace un tiempo y hace unos dos meses me llama la hija de la mujer y me dice que tenía algo mío. Me lo manda y cuando abro, veo el juego de té este. Cuando vi una sola tacita, lo volví a guardar, y dije ‘lo quiero tirar’”.

Proyecto nuevo - 2023-09-06T233242.037.png El hijo de Yiya Murano subastará el juego de té que usó su madre para envenenar a dos de sus víctimas. (Foto: captura)

Por qué subastará las tazas de Yiya Murano

Según explicó, un youtuber amigo de Martín le dijo que no tire el juego de té: “Hagamos de algo malo, algo bueno", le habría dicho. Y añadió: "Yo soy amante de los animales, todavía no puedo superar la muerte de mi perrita. Además, soy padrino de un refugio de animales. Entonces mi amigo me dijo que lo subastara para que con ese dinero compremos alimentos, medicinas, artículo de limpieza y todo lo que necesitan en el refugio”.

Embed El hijo de Yiya Murano subastará el juego de té que usó su madre para envenenar a las víctimas

En cuanto a las tazas, Murano precisó: “Con una de estas tazas, de un juego que este estaba guardado en un modular y que no se usaba a diario, tomó el té la primera víctima. Cuando se descompuso Nilda Gamba, nuestra vecina, la que siempre preparaba el té, la comida y demás era Ignacia. Sin embargo, ese día, Yiya abrió el modular, tomó una de estas tacitas, preparó un té y se lo llevó a Nilda Gamba. Luego volvió con la taza, tengo fresco ese recuerdo, porque Yiya nunca hacía eso. Al otro día, Nilda Gamba murió”.

Finalmente, Martín se refirió a la cantidad de dinero que le ofrecieron: “Tuvimos un ofrecimiento. Es de Estados Unidos, pero muy bajo. Fue de 5 mil dólares, pero es poco. Si los anteojos de (Ricardo) Barreda -el odontólogo múltiple femicida de La Plata- salieron 20 mil dólares. A esto, mínimo, le tenemos que sacar 10 a 12 mil dólares. De ahí para arriba. Porque hay gente que colecciona estas cosas. Este juego de té yo certifico que es el original de Yiya Murano”, cerró.