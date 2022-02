El impactante testimonio de un sobreviviente a la droga envenenada: "Hay que dejar de joder con esta porquería"

Embed

Consultado por cuanto tiempo paso desde que consumió la cocaína hasta que le aparecieron los síntomas, el sobreviviente sostuvo "eso fue el martes y yo recién aparecí ayer en el Hospital".

En ese sentido, contó que a él se la ofreció un amigo. "Era marihuana con cocaína ya armada en un cigarro", afirmó Juan. Al mismo tiempo que se lamentó "hay que dejar de joder con esta porquería" y agregó "la responsabilidad recae sobre mi ahora".

Sobre su ingreso al Hospital Bocalandro, relató "me sacaron sangre para hacer un análisis y después me pusieron suero. Me dijeron que si me sentía mal que vuelva a hacerme ver".

"Tuve un dios aparte, después de lo que me pasó me podría acostar a dormir y no me levantaba más", afirmó Juan.

Ya son 23 los muertos por consumir cocaína adulterada y 74 los internados

Ya son 23 las personas que murieron y al menos 74 se encuentran internadas por una intoxicación luego de consumir cocaína adulterada en el conurbano. Tanto los hospitalizados como alguno de los fallecidos habían sido trasladados a diferentes centros de salud de los partidos bonaerenses de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín.

Fuentes cercanas a la investigación advirtieron que por la gravedad de algunos internados, el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. En tanto, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, llamó a aquellos que compraron esa cocaína a que la tiren, la Provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica para 6 partidos y el gobernador Axel Kicillof monitorea la situación desde Rusia.