Solange sufrió un sangriento accidente en Gran Hermano y encendió las alarmas: "Capaz tengo algo..."

Solange vivió un momento de extrema tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de sufrir un fuerte accidente que la dejó con una herida abierta en la cabeza y la llevó a preocuparse por su continuidad en el reality.
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Solange preocupó a todos en Gran Hermano luego de sufrir un fuerte golpe que le provocó una herida en la cabeza. En ese momento, la participante se angustió y expresó su preocupación en el confesionario.
Solange vivió un momento de extrema tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de sufrir un fuerte accidente que la dejó con una herida abierta en la cabeza y la llevó a preocuparse por su continuidad en el reality.
Todo ocurrió mientras acomodaba su ropa. En un movimiento repentino, Sol se incorporó y se golpeó de lleno la cabeza contra la puerta del placard. El impacto fue tan fuerte que terminó lastimada y, rápidamente, comenzó a angustiarse por lo que podía haberle sucedido.
En medio de la crisis de nervios, Pincoya fue la única participante que se acercó para asistirla y contenerla. La acompañó hasta el confesionario para pedir ayuda, mientras Sol intentaba procesar lo ocurrido y manifestaba su preocupación por su estado de salud.
"No me quiero ir así, no quiero", repetía Abraham en medio de una crisis de nervios mientras su compañera intentaba tranquilizarla. "Capaz tengo algo en el cerebro", agregaba en medio de su llanto.
Ante la gravedad del golpe y la herida que presentaba, desde la producción solicitaron asistencia médica para evaluar a la participante. Los profesionales revisaron a Solange y determinaron que la lesión no requería una atención especial. Tras cerrar la herida, le administraron un calmante para aliviar el dolor y poder controlar las molestias provocadas por el impacto.
Una vez que logró tranquilizarse, agradeció especialmente el acompañamiento de la participante chilena durante el difícil momento, un gesto que volvió a dejar en evidencia la cercanía que construyeron dentro de la casa.
El paso de Juan Pablo “Devi” De Vigili por la casa de Gran Hermano Generación Dorada había dejado algo más que momentos de diversión. Durante los días que permaneció como visita, el correntino había generado una particular conexión con Solange Abraham, quien finalmente había reconocido que sentía una atracción por él.
Aunque desde el comienzo ambos habían mostrado complicidad, Solange había decidido no avanzar en el vínculo mientras compartieran el reality. Como la estadía de Devi estaba pautada y su salida de la casa era parte de la dinámica del programa, la participante había preferido dejar cualquier posibilidad de romance para después del certamen.
Luego de una de las fiestas, incluso le había dejado una sugestiva frase al correntino: “Dicen que lo que se cocina a fuego lento es más rico ”.
La confesión más directa había llegado posteriormente, durante una charla con Pincoya, cuando la más concursante más polémica había admitido lo que comenzaba a sentir por el visitante. “Creo que estoy en problemas porque me gusta este chico, me agrada ”, había reconocido.
La respuesta de Pincoya no había tardado en llegar y, con su particular sentido del humor, había resumido la situación con una frase: “La serpiente encontró a su lagarto ”.
El acercamiento entre Abraham y Juan Pablo también había generado cierta tensión con Luana, quien ya había expresado su interés por el correntino. La participante había interpretado que Solange comenzó a acercarse a él después de que ella misma revelara sus sentimientos, lo que había provocado algunos cruces y actitudes de incomodidad durante las fiestas.
Con la salida de Devi ya prevista por tratarse de una visita, el vínculo con la tucumana había quedado abierto a lo que pudiera ocurrir una vez que ambos estuvieran fuera de la casa.