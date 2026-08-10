Solange sufrió un sangriento accidente en Gran Hermano y encendió las alarmas: "Capaz tengo algo..."

Ante la gravedad del golpe y la herida que presentaba, desde la producción solicitaron asistencia médica para evaluar a la participante. Los profesionales revisaron a Solange y determinaron que la lesión no requería una atención especial. Tras cerrar la herida, le administraron un calmante para aliviar el dolor y poder controlar las molestias provocadas por el impacto.

Una vez que logró tranquilizarse, agradeció especialmente el acompañamiento de la participante chilena durante el difícil momento, un gesto que volvió a dejar en evidencia la cercanía que construyeron dentro de la casa.

De quién se enamoró Solange en Gran Hermano

El paso de Juan Pablo “Devi” De Vigili por la casa de Gran Hermano Generación Dorada había dejado algo más que momentos de diversión. Durante los días que permaneció como visita, el correntino había generado una particular conexión con Solange Abraham, quien finalmente había reconocido que sentía una atracción por él.

Aunque desde el comienzo ambos habían mostrado complicidad, Solange había decidido no avanzar en el vínculo mientras compartieran el reality. Como la estadía de Devi estaba pautada y su salida de la casa era parte de la dinámica del programa, la participante había preferido dejar cualquier posibilidad de romance para después del certamen.

Luego de una de las fiestas, incluso le había dejado una sugestiva frase al correntino: “Dicen que lo que se cocina a fuego lento es más rico ”.

La confesión más directa había llegado posteriormente, durante una charla con Pincoya, cuando la más concursante más polémica había admitido lo que comenzaba a sentir por el visitante. “Creo que estoy en problemas porque me gusta este chico, me agrada ”, había reconocido.

La respuesta de Pincoya no había tardado en llegar y, con su particular sentido del humor, había resumido la situación con una frase: “La serpiente encontró a su lagarto ”.

El acercamiento entre Abraham y Juan Pablo también había generado cierta tensión con Luana, quien ya había expresado su interés por el correntino. La participante había interpretado que Solange comenzó a acercarse a él después de que ella misma revelara sus sentimientos, lo que había provocado algunos cruces y actitudes de incomodidad durante las fiestas.

Con la salida de Devi ya prevista por tratarse de una visita, el vínculo con la tucumana había quedado abierto a lo que pudiera ocurrir una vez que ambos estuvieran fuera de la casa.