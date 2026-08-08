Tragedia en Bariloche: Una nena de 3 años murió tras caer el auto de su familia al lago Nahuel Huapi.

Tras el despiste, el automóvil atravesó un sector de tierra, cayó por un barranco de más de 20 metros y terminó dentro de las aguas del lago Nahuel Huapi.

El vehículo se precipitó por un barranco de más de 20 metros. (Foto: gentileza El Cordillerano).

Los padres intentaron rescatar a su hija, pero no pudieron liberarla

Después del impacto, ambos adultos lograron salir del vehículo por sus propios medios. Sin embargo, permanecieron durante varios minutos dentro del agua helada intentando liberar a su hija del cinturón de seguridad.

Pese a los desesperados esfuerzos, no consiguieron sacarla del automóvil. Sus pedidos de auxilio fueron escuchados por vecinos de la zona, quienes llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia.

Un amplio operativo de rescate

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía de Río Negro, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios, personal de Protección Civil y equipos médicos.

Los padres fueron rescatados y trasladados en ambulancia al Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde ingresaron con diversos golpes y síntomas de hipotermia producto del tiempo que permanecieron en el agua. Además de recibir atención médica, fueron asistidos psicológicamente tras la muerte de su hija.

Buzos de Prefectura junto a efectivos de otras fuerzas trabajaron para rescatar al cuerpo de la niña.

El cuerpo fue recuperado por buzos de Prefectura

Las tareas para rescatar a la niña resultaron complejas debido a la profundidad del lugar, la baja temperatura del agua y las condiciones del terreno.

Dos buzos de Prefectura descendieron hasta el vehículo siniestrado y, cerca de las 16, lograron retirar el cuerpo de la menor del interior del automóvil. Posteriormente fue trasladado hasta la zona del Camping Cirse, donde continuaron las actuaciones judiciales.

Investigan si el hielo provocó el despiste

La investigación quedó en manos de los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori, quienes buscan determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.

Las primeras pericias apuntan a establecer si la presencia de hielo sobre la avenida Bustillo fue el factor determinante que provocó la pérdida de control del vehículo y la posterior caída al lago Nahuel Huapi.

El hecho generó una profunda conmoción en Bariloche, mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir la mecánica de la tragedia.