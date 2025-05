El intendente de Zárate indicó que "la situación es de catástrofe" y que ya cayeron 330 milímetros de lluvia

El viernes por la tarde el mandatario municipal había publicado un video y pedido a los vecinos que no salieran de sus casas, en tanto suspendió todas las actividades públicas, pero con el correr de las horas y los evacuados, la situación empeoró: “No para de llover, tenemos más de 330 milímetros acumulados. No se puede llegar por la ruta 9 y hay 181 evacuados”, informó en A24 este sábado el intendente de Zárate.