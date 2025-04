A un mes de la brutal inundación en Bahía Blanca, la ayuda estatal sigue sin llegar: "Nos piden cosas que no tenemos"

A pesar de los anuncios de subsidios provinciales y nacionales, los vecinos afirman no haber recibido ayuda oficial y dependen del apoyo comunitario para reconstruir sus vidas.

"No recibimos nada. Nos hemos inscrito en los links por ahí que nos mandan, ya sea del Gobierno o de alguna fundación, pero nosotros en particular no hemos recibido nada. Siempre donaciones que nos van dando. Donaciones de la gente, de lo que es la administración pública, que se anunció, nada", le explicaron Sergio y Vanesa al periodista Antonio Laje por A24.

Frente a esta situación, Antonio Laje expresó: "A la gente la tenés que ayudar de esta manera, no tenés que anotarte en 550 links y pedirle hoy el número de identificación fiscal. Y no lo van a tener, porque muchos de esos terrenos, como cuenta Vanesa, terminaron estafando a la gente, en muchos casos, como gran parte de la provincia de Buenos Aires, y son terrenos ocupados, estos son terrenos fiscales".

Y continuó: "Digo, eso hay que solucionarlo después. Primero equiparle la casa de vuelta, que vuelva la gente a vivir, porque en definitiva el dinero de la construcción la pusieron ellos, es el trabajo de ellos. Resolver el problema y después pedirle los números que quieras, y después pedirle que se anoten en los links que quieras, una vez que estén adentro con su familia y con la casa funcionando. Es todo al revés hacer en la Argentina".

En paralelo, la ministra Patricia Bullrich anunció que brindará este lunes a las 10.20 horas una conferencia de prensa para anunciar la aplicación del Suplemento Único para los ciudadanos de Bahía Blanca afectados por el temporal, en el marco del plan de acción que el Gobierno Nacional lleva adelante desde el inicio de la emergencia.