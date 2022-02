El ministro de Educación reveló detalles sobre cómo será la vuelta a las aulas durante este año

"Tenemos la responsabilidad de recuperar saberes"

Sobre el futuro de cómo será el desarrollo de las clases, el ministro destacó: “Tenemos la responsabilidad de recuperar saberes. Ahora estamos preparando unas aulas virtuales para cada escuela argentina, para que además haya un espacio de apoyo a la presencialidad, como lo tienen muchas universidades del mundo, como lo tienen la mayoría de las universidades argentinas”.

Ademas, Perczyk reconoce que aún la Argentina tiene muchas escuelas sin conectividad y remarcó que ya piensan en un sistema de educación combinado, un mix de presencial y virtual. “Para más horas, para apoyo de los papás, para que lo pueda ayudar un hermano, para que los chicos puedan colgar su trabajo, para que los maestros lo puedan colgar. Va a permitir que la presencialidad sea mejor".

Sobre el análisis de su cargo en la cartera de educación, reconoció: “Lo que a mí me ocupa, me preocupa y me tiene que ocupar es lo que tengo que hacer para adelante. La gestión no te permite volver todo el tiempo para atrás y pensar cómo había que haber hecho eso”.