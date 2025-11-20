El Museo del Holocausto realizó una presentación de un nuevo sobre el antisemitismo: "Un intento por hackear el olvido"

Cada capítulo articula hechos reales —como atentados, cancelaciones, marchas, redes sociales o entornos académicos— para trazar un mapa del antisemitismo en el mundo actual. Según sus impulsores, la obra busca ofrecer una mirada crítica y comprometida desde el lenguaje narrativo y testimonial.

David Jaime Kavlin nació en Salta y se formó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba. A lo largo de su carrera en radio, televisión y prensa gráfica en América Latina, ha expresado una postura activa en defensa del pluralismo, la verdad y los valores democráticos.

Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, Kavlin intensificó su involucramiento público con el sionismo, tanto desde su trabajo periodístico como a través de espacios culturales. El libro presentado fue concebido como una intervención frente al avance del odio.

Nos gritan Judíos de Mierda fue descripto como un texto provocador y urgente. El título busca reflejar una interpelación directa, inspirada en situaciones reales en las que el antisemitismo se manifiesta con crudeza.