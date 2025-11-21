Renunció Javier Cardini, funcionario del ministerio de Economía por el escándalo de coimas en ANDIS. 

Embed

Por qué su situación judicial complicó aún más su permanencia

Cardini estaba presente durante el allanamiento en el departamento donde convive con Calvete. Para los investigadores, su rol dejó de ser secundario: la convivencia, el origen no justificado de los fondos y la cercanía operativa con la funcionaria lo colocaron dentro del núcleo de interés de la causa.

La investigación, en manos del fiscal Franco Picardi, apunta a un posible esquema de sobornos, sobreprecios y retornos ilegítimos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El expediente menciona proveedores favorecidos, maniobras irregulares en compras públicas y chats que comprometen a la familia Calvete, en especial a su padre, Miguel Ángel, y su entorno más próximo. Calvete era uno de los funcionarios más cercanos a Santiago Caputo.