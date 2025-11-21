En vivo Radio La Red
Política
Ministerio de Economía
Andis
Escándalo

Renunció Javier Cardini, funcionario del ministerio de Economía por el escándalo de coimas en ANDIS

El subsecretario de Gestión Productiva, pareja de Ornella Calvete, había quedado bajo la mira luego del operativo en el que la Justicia encontró 700 mil dólares en efectivo.

Renunció Javier Cardini
Renunció Javier Cardini, funcionario del ministerio de Economía por el escándalo de coimas en ANDIS. 

La crisis por el allanamiento al departamento de Ornella Calvete —donde la Justicia secuestró US$700.000 en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos— ya provocó su salida del Gobierno, pero ahora el escándalo golpea directamente a Economía. Su pareja, Javier Ignacio Cardini, funcionario en el Palacio de Hacienda, renunció luego del escándalo.

El caso Diego Spagnuolo y el escándalo en ANDIS. 

Según pudo confirmar A24, el ministro Luis Caputo le pidió la renuncia de manera directa, con apoyo de la Casa Rosada, en medio del avance de una causa que incomoda al oficialismo.

Cardini era subsecretario de Gestión Productiva y había llegado al Ministerio por impulso de Santiago Caputo, uno de los asesores más influyentes del Presidente.

El ahora ex funcionario, habría renunciado el jueves, pero trascendió este viernes. Como pareja y jefe de Orellana Calvete, estuvo en los allanamientos en donde aparecieron 700 mil dólares relacionados a Miguel Calvete como parte de presuntas coimas provenientes de la ANDIS.

Por qué su situación judicial complicó aún más su permanencia

Cardini estaba presente durante el allanamiento en el departamento donde convive con Calvete. Para los investigadores, su rol dejó de ser secundario: la convivencia, el origen no justificado de los fondos y la cercanía operativa con la funcionaria lo colocaron dentro del núcleo de interés de la causa.

La investigación, en manos del fiscal Franco Picardi, apunta a un posible esquema de sobornos, sobreprecios y retornos ilegítimos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El expediente menciona proveedores favorecidos, maniobras irregulares en compras públicas y chats que comprometen a la familia Calvete, en especial a su padre, Miguel Ángel, y su entorno más próximo. Calvete era uno de los funcionarios más cercanos a Santiago Caputo.

