Diluvio, viento y granizo: cuáles fueron los destrozos que dejó la tormenta y cómo seguirá el tiempo
En las imágenes que se difundieron en redes sociales se puede ver el paso feroz del temporal. Se registraron destrozos en algunas localidades del Conurbano.

Una fuerte tormenta atravesó el centro del país y provocó inundaciones, caída de postes eléctricos y destrozos en distintos puntos del conurbano bonaerense y ciudades del interior. El fenómeno estuvo asociado al ingreso de un frente frío que activó alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante la tarde y noche de este jueves.
El SMN emitió alertas amarillas para gran parte del norte y centro de la provincia de Buenos Aires —incluido el AMBA—, además de Córdoba, Entre Ríos, el sur y centro de Santa Fe, el sur de La Rioja y el norte de San Luis. Las tormentas incluyeron lluvias intensas, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
En el conurbano, vecinos registraron calles anegadas y caída de infraestructura. En Morón, el viento derribó un poste con transformador que golpeó contra una vivienda. Las imágenes muestran el equipo eléctrico caído sobre la vereda y parte del frente afectado.
Rosario y Córdoba: viento, granizo y daños materiales
En Rosario, la tormenta ingresó con vientos muy fuertes y luego una abundante caída de agua. En Córdoba, la situación fue particularmente extrema, tras una jornada en la que las temperaturas superaron los 40°C, el cambio de aire provocó tormentas con granizo en varias localidades.
En la capital provincial, cerca de las 19, se registró un violento viento con polvo, aunque sin descenso térmico inmediato. Minutos después, el techo de un polideportivo del barrio Los Álamos se desplomó y dejó dos menores de 12 y 13 años heridos, quienes fueron atendidos y trasladados a un centro médico.
Equipos del CAP, Bomberos, Defensa Civil y servicios de emergencias trabajaron en la zona.
Rutas con complicaciones y recomendaciones del SMN
El SMN advirtió sobre complicacionesen rutas de alto tránsito como:
RN 2
RN 205
Tramos de RN 3, 5, 7, 8 y 9
“La recomendación es evitar traslados innecesarios y consultar el estado del tiempo antes de salir”, indicó el organismo.
El sistema frontal avanza hacia el norte: qué zonas serán afectadas el viernes
Según Meteored, el sistema frontal desplazará las tormentas hacia el norte durante la madrugada y mañana del viernes 21, primer día del fin de semana largo.
Las provincias que pueden registrar tormentas fuertes son:
Chaco
Formosa
Santiago del Estero (capital)
La Rioja (capital)
Catamarca
Tucumán
Jujuy y Salta (por la tarde y noche)
Los fenómenos podrían incluir descargas eléctricas, ráfagas, lluvias intensas y granizo.
Qué esperar en el centro del país durante el viernes
En Córdoba y la región de Cuyo, el frente frío traerá estabilización del clima, cielos despejados y temperaturas frescas, con mínimas entre 10 y 16°C y máximas entre 23 y 28°C.
En la región Pampeana, el viento del sur continuará con nubosidad variable y algunas lluvias residuales en el AMBA, especialmente durante la madrugada del viernes.
El área metropolitana tendrá un clima templado, con mínimas de 14–15°C y posible suba del nivel del Río de la Plata.
20 NOV | ️ El pasaje de un frente frío ya provoca tormentas en el centro del país y el Litoral.
A su vez, dejará un leve descenso de temperaturas en la región central y Patagonia, con Tmín por debajo de los 15 °C