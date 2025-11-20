En vivo Radio La Red
Diluvio, viento y granizo: cuáles fueron los destrozos que dejó la tormenta y cómo seguirá el tiempo

En las imágenes que se difundieron en redes sociales se puede ver el paso feroz del temporal. Se registraron destrozos en algunas localidades del Conurbano.

Una fuerte tormenta atravesó el centro del país y provocó inundaciones, caída de postes eléctricos y destrozos en distintos puntos del conurbano bonaerense y ciudades del interior. El fenómeno estuvo asociado al ingreso de un frente frío que activó alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante la tarde y noche de este jueves.

El SMN emitió alertas amarillas para gran parte del norte y centro de la provincia de Buenos Aires —incluido el AMBA—, además de Córdoba, Entre Ríos, el sur y centro de Santa Fe, el sur de La Rioja y el norte de San Luis. Las tormentas incluyeron lluvias intensas, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

En el conurbano, vecinos registraron calles anegadas y caída de infraestructura. En Morón, el viento derribó un poste con transformador que golpeó contra una vivienda. Las imágenes muestran el equipo eléctrico caído sobre la vereda y parte del frente afectado.

Rosario y Córdoba: viento, granizo y daños materiales

En Rosario, la tormenta ingresó con vientos muy fuertes y luego una abundante caída de agua. En Córdoba, la situación fue particularmente extrema, tras una jornada en la que las temperaturas superaron los 40°C, el cambio de aire provocó tormentas con granizo en varias localidades.

En la capital provincial, cerca de las 19, se registró un violento viento con polvo, aunque sin descenso térmico inmediato. Minutos después, el techo de un polideportivo del barrio Los Álamos se desplomó y dejó dos menores de 12 y 13 años heridos, quienes fueron atendidos y trasladados a un centro médico.

Equipos del CAP, Bomberos, Defensa Civil y servicios de emergencias trabajaron en la zona.

Rutas con complicaciones y recomendaciones del SMN

El SMN advirtió sobre complicaciones en rutas de alto tránsito como:

  • RN 2
  • RN 205
  • Tramos de RN 3, 5, 7, 8 y 9

La recomendación es evitar traslados innecesarios y consultar el estado del tiempo antes de salir”, indicó el organismo.

El sistema frontal avanza hacia el norte: qué zonas serán afectadas el viernes

Según Meteored, el sistema frontal desplazará las tormentas hacia el norte durante la madrugada y mañana del viernes 21, primer día del fin de semana largo.

Las provincias que pueden registrar tormentas fuertes son:

  • Chaco
  • Formosa
  • Santiago del Estero (capital)
  • La Rioja (capital)
  • Catamarca
  • Tucumán
  • Jujuy y Salta (por la tarde y noche)

Los fenómenos podrían incluir descargas eléctricas, ráfagas, lluvias intensas y granizo.

Se cayó el techo de un gimnasio en Córdoba.

Qué esperar en el centro del país durante el viernes

En Córdoba y la región de Cuyo, el frente frío traerá estabilización del clima, cielos despejados y temperaturas frescas, con mínimas entre 10 y 16°C y máximas entre 23 y 28°C.

En la región Pampeana, el viento del sur continuará con nubosidad variable y algunas lluvias residuales en el AMBA, especialmente durante la madrugada del viernes.

El área metropolitana tendrá un clima templado, con mínimas de 14–15°C y posible suba del nivel del Río de la Plata.

Pronóstico del fin de semana largo: cómo sigue el tiempo en todo el país

Sábado 22

  • AMBA: mañana fresca (11 a 14°C) y máxima de 23°C.
  • Cuyo, Córdoba y norte patagónico: temperaturas cerca o por encima de 30°C.

Domingo 23

  • AMBA: máxima de 26°C, anticipando el verano meteorológico (1° de diciembre).
  • Cuyo y región central: calor intenso, máximas de hasta 35°C.

Lunes 24 (feriado)

  • Centro y norte del país: temperaturas de 35 a 37°C, especialmente en Neuquén, Mendoza, San Juan, Viedma y Santa Rosa.
  • AMBA: día más cálido del finde largo, con 28°C y viento rotando del noreste al este por la noche.
  • Posibles tormentas aisladas en sectores de Cuyo, NOA y sudoeste bonaerense.

