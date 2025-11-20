Diluvio, viento y granizo: cuáles fueron los destrozos que dejó la tormenta y cómo seguirá el tiempo

En la capital provincial, cerca de las 19, se registró un violento viento con polvo, aunque sin descenso térmico inmediato. Minutos después, el techo de un polideportivo del barrio Los Álamos se desplomó y dejó dos menores de 12 y 13 años heridos, quienes fueron atendidos y trasladados a un centro médico.

Equipos del CAP, Bomberos, Defensa Civil y servicios de emergencias trabajaron en la zona.

Rutas con complicaciones y recomendaciones del SMN

El SMN advirtió sobre complicaciones en rutas de alto tránsito como:

RN 2

RN 205

Tramos de RN 3, 5, 7, 8 y 9

“La recomendación es evitar traslados innecesarios y consultar el estado del tiempo antes de salir”, indicó el organismo.

El sistema frontal avanza hacia el norte: qué zonas serán afectadas el viernes

Según Meteored, el sistema frontal desplazará las tormentas hacia el norte durante la madrugada y mañana del viernes 21, primer día del fin de semana largo.

Las provincias que pueden registrar tormentas fuertes son:

Chaco

Formosa

Santiago del Estero (capital)

La Rioja (capital)

Catamarca

Tucumán

Jujuy y Salta (por la tarde y noche)

Los fenómenos podrían incluir descargas eléctricas, ráfagas, lluvias intensas y granizo.

Qué esperar en el centro del país durante el viernes

En Córdoba y la región de Cuyo, el frente frío traerá estabilización del clima, cielos despejados y temperaturas frescas, con mínimas entre 10 y 16°C y máximas entre 23 y 28°C.

En la región Pampeana, el viento del sur continuará con nubosidad variable y algunas lluvias residuales en el AMBA, especialmente durante la madrugada del viernes.

El área metropolitana tendrá un clima templado, con mínimas de 14–15°C y posible suba del nivel del Río de la Plata.

Embed 20 NOV | ️ El pasaje de un frente frío ya provoca tormentas en el centro del país y el Litoral.



A su vez, dejará un leve descenso de temperaturas en la región central y Patagonia, con Tmín por debajo de los 15 °C



SMN Argentina

Pronóstico del fin de semana largo: cómo sigue el tiempo en todo el país

Sábado 22

AMBA: mañana fresca (11 a 14°C) y máxima de 23°C.

Cuyo, Córdoba y norte patagónico: temperaturas cerca o por encima de 30°C.

Domingo 23

AMBA: máxima de 26°C, anticipando el verano meteorológico (1° de diciembre).

Cuyo y región central: calor intenso, máximas de hasta 35°C.

Lunes 24 (feriado)