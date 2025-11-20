Alerta amarilla por fuertes tormentas: qué zonas del país serán afectadas y hasta cuándo lloverá en el AMBA
Según el SMN, toda la región será afectada durante la tarde y la noche por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 20 de noviembre por la noche en gran parte del país. La advertencia alcanza a la provincia de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Luis.
Según el SMN, toda la región será afectada durante la tarde y la noche por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
El organismo anticipó:
Abundante caída de agua en cortos períodos
Actividad eléctrica intensa
Ráfagas que pueden superar los 75 km/h
Ocasional caída de granizo
Además, se prevén acumulados de entre 40 y 70 mm, con la posibilidad de valores aún mayores en puntos específicos. En el este bonaerense —incluido el AMBA— se esperan vientos del sur de 30 a 50 km/h, con ráfagas de hasta 75 km/h.
