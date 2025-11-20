En vivo Radio La Red
Actualidad
Alerta
Tormentas
Clima

Alerta amarilla por fuertes tormentas: qué zonas del país serán afectadas y hasta cuándo lloverá en el AMBA

Según el SMN, toda la región será afectada durante la tarde y la noche por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 20 de noviembre por la noche en gran parte del país. La advertencia alcanza a la provincia de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Luis.

El pronóstico del tiempo en el AMBA y el resto de país esta semana. (Foto: SMN)

Según el SMN, toda la región será afectada durante la tarde y la noche por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El organismo anticipó:

  • Abundante caída de agua en cortos períodos
  • Actividad eléctrica intensa
  • Ráfagas que pueden superar los 75 km/h
  • Ocasional caída de granizo

Además, se prevén acumulados de entre 40 y 70 mm, con la posibilidad de valores aún mayores en puntos específicos. En el este bonaerense —incluido el AMBA— se esperan vientos del sur de 30 a 50 km/h, con ráfagas de hasta 75 km/h.

¿Hasta qué hora habrá tormentas en el AMBA?

Las lluvias comenzaron durante la tarde y se intensificarán hacia la noche, con probabilidad de tormentas fuertes entre el 70% y el 100%. También se esperan ráfagas del sureste de hasta 69 km/h.

Según el SMN:

  • Durante la madrugada del viernes las precipitaciones comenzarán a disminuir.
  • Por la mañana solo habrá lloviznas aisladas.
  • Por la tarde, el riesgo de lluvias será prácticamente nulo.

Qué provincias están bajo alerta

Además de Buenos Aires, la alerta amarilla también rige para:

  • Entre Ríos (sur)
  • Santa Fe (sur y suroeste)
  • Córdoba
  • La Rioja (sur)
  • San Luis (extremo norte)

Todas estas zonas podrían sufrir tormentas fuertes durante la tarde y noche de este jueves.

Diluvió en Buenos Aires y se extendió la alerta amarilla por tormentas.

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes

  • Evitá circular si no es necesario.
  • No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros.
  • Desconectá electrodomésticos y cortá la luz si entra agua al hogar.
  • Mantené cerradas puertas y ventanas.
  • Asegurá objetos que puedan volarse con el viento.
