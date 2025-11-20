Alerta amarilla por fuertes tormentas: qué zonas del país serán afectadas y hasta cuándo lloverá en el AMBA

El organismo anticipó:

Abundante caída de agua en cortos períodos

Actividad eléctrica intensa

Ráfagas que pueden superar los 75 km/h

Ocasional caída de granizo

Además, se prevén acumulados de entre 40 y 70 mm, con la posibilidad de valores aún mayores en puntos específicos. En el este bonaerense —incluido el AMBA— se esperan vientos del sur de 30 a 50 km/h, con ráfagas de hasta 75 km/h.