Yanina Latorre volvió a la carga contra Cinthia Fernández y la picanteó con un duro descargo: "Pobrecita"

Además, explicó que las declaraciones previas no fueron en un tono despectivo: "Agresiva no fui. Ella fue agresiva en las historias que hizo, hablando y puteando contra Elba Marcovecchio, diciendo que le roba plata a Icardi. No tengo la menor idea de lo que habla, pobrecita. La que picantea y está enojada es ella, porque opino y digo lo que pienso, y a ella le molesta eso: que opine".

"Me parece poco serio que estudie de canje. Es un pensamiento que no voy a cambiar. Ella llora y dice que no tiene una mamá y un papá que le pague la universidad privada como a mi hija. No sé por qué se mete con ella. Mi hija es abogada, se recibió en la Universidad Di Tella porque decidió ella. Tengo otro hijo que estudia Derecho, que se recibe el año que viene, y no habla las pavadas de Cinthia Fernández. Va a la UB porque le gustó. También podría estudiar en una del Estado; que no hace falta pagar", reafirmó su pensamiento sobre estudiar de canje.

Qué dijo Cinthia Fernández

Previo a las declaraciones de Yanina Latorre, fue Cinthia Fernández quien respondió en LAM (América TV) sobre el origen del cruce entre ambas.

Frente a las críticas que recibió por su forma de estudiar y por haberse involucrado en la discusión con la conductora y la representante legal, la estudiante de Derecho respondió con evidente fastidio por los cuestionamientos hacia su educación y su situación personal: "Tengo mi opinión. Yo puedo opinar sobre el video en el que están opinando sobre mí, ¿o tengo que pedir permiso para opinar de ciertos temas?".

"Gracias a Dios me dan la posibilidad de estudiar online porque no tengo a los papitos que le pagaron la Di Tella. ¿Cuál es el problema de estudiar? Que siga opinando y tirando veneno, me chupa un huevo", defendió su elección de estudiar de manera online y su realidad económica, apuntando directamente a Latorre.

Me mató por estudiar y por estudiar online. Si vos tenés esa posibilidad de pagarle la facultad a Lolita (que no tiene nada que ver), ¿por qué yo no puedo pagarla con mis formas? ¿Eso desacredita que esté estudiando?"

Tiene una saña conmigo, qué sé yo. Voy a seguir estudiando online. Tengo derecho a opinar y ella también"