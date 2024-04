El periodista Juan Pedro Aleart contó en vivo los abusos sexuales sufridos por él y sus hermanos en Rosario

“El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia. La denuncia la hice junto a mi hermana. Yo soy el mayor de tres hermanos. Lo que buscábamos era que mi hermana pudiera vivir un poco más tranquila. Mi hermana temblaba cuando lo veía”, detalló el conductor.

En tanto, agregó: "Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus tres años en adelante, siendo él HIV positivo. Afortunadamente, no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, baja de peso corporal. Y sé que pensó cómo quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo". Destacó: "Pero mi hermana ha sido mucho más fuerte y valiente. Luché con y por ella todos estos años".

Embed

"Le insistí hasta el hartazgo discutido de hecho para que haga la denuncia y me hice el cargo de los honorarios de sus abogados para que finalmente concretas la denuncia y eso fue lo que sucedió", contó. "Yo fui testigo porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí a mi hermano que mi hermana era una exagerada que estaba loca hermana. Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice", sostuvo.

"La denuncia fue hecha, una denuncia penal por abuso sexual agravado. La justicia se tomó su tiempo", comentó. "Y mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida", contó. "Te quiero decir, Sofi, que la película de terror se terminó", dijo a su hermana.

Luego, el periodista rosarino comenzó a contar otra historia. La de los abusos sufridos por él y su hermano de parte de otro integrante de la familia, un tío.

juan pedro periodista.jpg

"Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre de violento, abusador, una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, una casa en la que estaban naturalizados los abusos y la violencia, un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones como padre mío, ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante", reveló. "Cuando tenía 12, 13 años, con las pocas herramientas que tenía advertí en mi casa que esto estaba pasando. Mis padres me hicieron nada y yo seguí siendo abusado una y otra vez, y mi hermano también", añadió.

"Lo denuncié a fines del 2022. Para mí hacer la denuncia fue muy difícil. Animarme a hacerla siendo una figura pública", confió. Contó, además, que la situación le generó una profunda etapa de depresión, durante muchos muchos meses. "Ha sido muy difícil hacer el noticiero con todo esto adentro mío", sostuvo. "Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más. Hacía "De 12 a 14" durante meses con un nudo en la garganta, me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie".

Aleart aseguró que hizo la denuncia contra su tío y presentó "un montón de pruebas". Amplió: "Presenté tres informes psicológicos de dos profesionales distintas ,presenté el test de rosas pueden investigar de qué se trata el test de roschart, todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté en la justicia. Mi hermano declara en su declaración abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, que además fue denunciado por otra persona que no conozco, que es una exalumna de la Escuela Integral de Fisherton lo denunció penalmente también por abuso sexual. Sus compañeras también fueron a declarar. Hay otra estudiante alumna que también fue abusada sexualmente, son cuatro ya", precisó.

"Y la Justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, la respuesta que me dieron es la siguiente, están en los escritos, está grabado en las audiencias: me dijeron que todo lo que les estoy diciendo, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado. Creíble y fundado. Pero que está prescrito. Y por lo tanto esta persona está libre".

Tras abundar en detalles sobre la denuncia y lo que implica la prescripción, el periodista confió: "Me ha costado muchísimo, he tocado muchas puertas para cambiar esto, para pedir ayuda para buscar un poco de paz. Me he encontrado que la Justicia de la provincia de Santa Fe me dio la espalda y me hizo revivir los abusos".

"La causa está en la Corte de la provincia, espero que esta vez los miembros de la Corte estén a la altura de las circunstancias y se pongan del lado de los niños abusados sexualmente que hoy son adultos y no del lado de los abusadores", sostuvo.

Juan Pedro sostuvo que, en su camino por buscar ayuda, encontró "desinterés con falta de comprensión". Luego, planteó: "Y lo cierto es que la respuesta que buscaba la encontré en la última puerta que toqué desesperadamente. La respuesta que tuve fue contundente, fue firme, para cambiar esta inmundicia de la prescripción y esa persona que se comprometió conmigo a cambiar esto y ayudar a mucha gente a intentar hacerlo es Patricia. Patricia Bullrich conmigo ha sido una persona muy humana y se comprometió con firmeza a cambiar esto para terminar con esta inmundicia".

El pedido de ayuda de Juan Pedro Aleart

El periodista pidió a presidente, legisladores e integrantes de la Corte Suprema de la Nación hacer algo. "Hay 17 casos como el mío esperando que la Corte de la Nación defina si están prescritos o no, a todos les pido, como víctima les pido, y en nombre de mucha gente que le ha pasado y la está pasando mal, que trabajen de verdad para terminar con esta mierda de la prescripción en los casos de abuso sexual infantil y corrupción de menores".

"Les quiero hablar ahora para cerrar a los hombres que están del otro lado de la pantalla, que están ahí y que han sido víctimas de abuso sexual, no importa si fue hace 5, 10, 15, 20 50 años atrás. No importa. Yo sé lo que se siente. Es denigrante, es avergonzante. Sé que muchos no se lo han contado a sus mujeres, a sus hijos, a sus amigos, a su psicólogos. Les quiero decir que el único camino es para sanar es poniéndole palabras, es hablarlo, denunciarlo. El silencio es el mejor amigo de los abusadores", sostuvo.